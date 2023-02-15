Евросоюз нацелился на российские активы. Что будет в 10-м пакете санкций

Десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза направлен на то, чтобы заставить банки разглашать сведения о замороженных российских активах, пишет Bloomberg со ссылкой на проект новых ограничений. По данным издания, ЕС также предлагает ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и «Тинькофф Банка».

Охота на российские активы

Согласно проектам предложений, с которыми ознакомился Bloomberg, Европейский союз намерен в десятом пакете антироссийских санкций заставить банки сообщать информацию об активах Центрального банка РФ.

«Получение информации о масштабах активов центрального банка и других находящихся под санкциями государственных активов, которые были заблокированы в ЕС, рассматривается как первый шаг к изучению вариантов потенциального использования этих средств для содействия восстановлению Украины», — говорится в статье.

По данным издания, Европейская комиссия также хочет усилить обязательства по представлению отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и частными лицами, на которые наложены санкции, и предложила налагать штрафы в размере до 50 000 евро для физических лиц и 10% годового оборота для юридических лиц за непредоставление требуемой информации.

Авторы материала отметили, что страны ЕС намерены принять свой 10-й пакет санкций на следующей неделе в преддверии годовщины с начала военной спецоперации России. Кроме того, европейские официальные лица «перед возобновлением наступательных действий в ближайшие недели» стремились усилить поддержку Киева через обещания новых поставок оружия и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«России также придется заплатить за причиненные ею разрушения и внести свой вклад в восстановление Украины. Мы изучаем с нашими партнерами, как использовать государственные активы России на благо Украины», — приводит издание слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказанные ранее в феврале.

10-й пакет

По данным издания, 10-й пакет мер введет «обширные торговые ограничения на товары, используемые российскими военными, включая технологии, компоненты, тяжелые транспортные средства, электронику и редкоземельные элементы». Кроме того, в Евросоюзе намерены ввести «запрет на транзит товаров через Россию, чтобы снизить риск нарушения санкций, и ввести ограничения на импорт в ЕС российской резины и асфальта».

«ЕС также планирует ввести санкции против десятков физических и юридических лиц, включая политиков и военнослужащих, а также против Альфа-банка, Росбанка, АО «Тинькофф Банк» и Фонда национального благосостояния Российской Федерации», — говорится в статье.

Под новые ограничения также попадут СМИ, которые «занимаются пропагандой в поддержку агрессии против Украины» и российский перестраховщик судов, экспортирующих российскую нефть. Санкции коснутся и зарегистрированной в Великобритании судоходной компании, которая «обвиняется в использовании своих судов для перевозки украденного украинского зерна от имени России».

Авторы материала отметили, что предлагаемые меры будут обсуждаться государствами-членами Евросоюза на этой неделе и содержание 10-го пакета санкций еще может измениться перед его утверждением. Для принятия новых ограничений ЕС будет необходима поддержка всех государств-членов.

«Другие предложения включают продление приостановки действия лицензий на вещание СМИ, контролируемых российским государством, которые обвиняются в распространении пропаганды, манипулировании и искажении фактов, направленных против ЕС и его соседей», — говорится в статье.

Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты издания, ЕС также хочет запретить российским гражданам занимать должности в руководящих органах операторов критически важных европейских инфраструктур и организаций.

Аналогичным образом, пакет санкций, в случае одобрения, запретит «предоставление мощностей для хранения газа российским гражданам и резидентам, а также организациям, созданным в России».

13 февраля журналисты Politico сообщили со ссылкой на источники, что новые санкции должны затронуть около 130 новых организаций и людей. А кандидатуры для пополнения «черного списка» в том числе предлагали Польша, страны Балтии, Германия и Франция.

По данным издания, ограничения коснутся и чиновников, «назначенных Россией на оккупированных территориях на Украине».