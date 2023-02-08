Американский журналист Херш рассказал, как США и Норвегия подорвали «Северные потоки»

Российские газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были взорваны американцами и норвежцами, заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Операцию готовили втайне от конгресса США еще с конца 2021 года по указанию президента Байдена. Бомбы якобы заложили американские водолазы летом 2022-го под прикрытием учений НАТО, а активировали их спустя три месяца норвежские специалисты. В Пентагоне обвинения в подрыве отрицают.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года были терактами, спланированными и организованными администрацией президента США Джо Байдена. Об этом заявил известный американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании.

Бомбы с дистанционными взрывателями на «Северных потоках» были заложены высококвалифицированными водолазами ВМС США еще в июне прошлого года под прикрытием масштабных учений НАТО в Балтийском море BALTOPS-2022. А в действие их привели сотрудники норвежских спецлужб в сентябре, пишет Херш.

Кто такой Сеймур Херш Сеймуру Хершу 85 лет, он считается одним из лучших американских авторов, работающих в жанре журналистского расследования. В первую очередь, известен расследованиями деятельности американских вооруженных сил и спецслужб. Лауреат Пулитцеровской премии, шестикратный лауреат Премии Полка, двукратный лауреат премии National Magazine Awards, обладатель премии Джорджа Оруэлла. Читать дальше

Что предшествовало теракту

Вашингтон радикально выступал еще против запущенного в 2011 году газопровода «Северный поток — 1» — с его помощью Германия получала недорогой российский газ, имела возможность продавать его на внутреевропейском рынке. Тем самым ЕС получал энергетическую независимость от США, что вызывало крайне негативную реакцию в Белом доме, пишет журналист. Запуск еще одной трубы позволил бы европейским странам еще меньше зависеть от мнения заокеанского партнера по НАТО.

США пытались препятствовать строительству двух ниток «Северного потока — 2» — и при президенте Трампе, и при Байдене. Однако Германия оказывала сопротивление этим попыткам. Вашингтон оказался в затруднительном положении и в мае 2021 года заключил сделку с Берлином, признав, что санкции против «СП-2» не работают, и прекратил активно препятствовать его строительству. Газопровод был достроен и готов к запуску.

«За кулисами представители администрации США призвали президента Украины Владимира Зеленского, который к тому времени столкнулся с угрозой российского вторжения, не критиковать этот шаг», — подчеркнул Херш.

Как планировали взрыв

В конце 2021 года, когда начали появляться сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной, США вновь обратили внимание на «Северный поток-2». У Белого дома были опасения, что Берлин, боясь остаться без дешевого газа, не захочет оказывать Киеву необходимую поддержку в случае начала военных действий.

В декабре 2021-го советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан впервые собрал секретную межведомственную комиссию, куда вошли члены Объединенного комитета начальников штабов, ЦРУ, Госдепартамента и Минфина США. Ее целью была выработка ответных мер против России в случае начала вооруженного конфликта с Украиной.

Херш со ссылкой на источник, знакомый с работой группы, сообщил: Салливан намекнул, что говорит от имени Байдена. И спросил у членов комиссии: будут ли новые меры обратимыми (например, новый пакет санкций и валютных ограничений), или же они будут необратимыми. Таким образом советник дал понять, что президент США хочет разработки плана разрушения «Северных потоков».

В течение нескольких последующих встреч участники группы обсуждали варианты атаки на газопроводы. Представители ВМФ предлагали использовать новую подводную лодку, ВВС предлагали сбросить бомбы с взрывателями замедленного действия. Руководство ЦРУ подчеркивало — вне зависимости от способа подрыва труб, акция должна была остаться тайной.

«Все участники понимали ставки. Это были не детские шутки. Если бы после атаки ее можно было бы проследить до Соединенных Штатов, это несомненно трактовалось бы как акт войны», — цитирует своего источника автор расследования.

От ЦРУ в рабочую группу входил сотрудник, знакомый с возможностями водолазов из центра подготовки в Панама-Сити. Эта военная школа уже несколько десятилетий готовит для ВМФ США высококвалифицированных дайверов для мирных и военных целей: от очистки гаваней от неразорвавшихся боеприпасов до подводных диверсий на нефтяных платформах и судоходных каналов.

Выбор пал на этих водолазов не только из-за их высокой подготовки, существовала еще и бюрократическая причина. Выпускники центра в Панама-Сити были исключительно служащими ВМФ и не подчинялись Командованию сил спецназа. Это означает, что об их тайных операциях не надо докладывать американскому Конгрессу, заранее предупреждать Сенат и Палату представителей. Все это позволяло избежать утечек информации о готовящейся акции.

В строгой тайне

ЦРУ изначально противилось такому плану, поскольку регион Балтийского моря активно патрулировался российскими кораблями, там не было нефтяных вышек, которые можно было бы использовать в качестве прикрытия секретной операции. Но в начале 2022 года сотрудники американской разведки все же выработали стратегию.

После этого Джо Байден на брифинге заявил, что «США покончат с «Северным потоком — 2», если Россия начнет вооруженные действия на Украине. Аналогичным образом высказывалась и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Эти слова, как пишет Херш, вызвали панику у организаторов атаки.

«Это было все равно, что положить атомную бомбу в Токио и сказать японцам, что мы собираемся ее взорвать. План состоял в том, чтобы варианты были реализованы и не афишировались публично. Байден просто не понял этого или проигнорировал», — рассказал источник журналиста.

Однако публичные заявления президента сыграли на руку ЦРУ. Статус операции был понижен с секретной до строго засекреченной разведывательной операции при военной поддержке США. Это также позволяло законно не сообщать об акции Конгрессу.

Миссия по подготовке и реализации планов США разместилась в Норвегии. Она стала идеальным местом, поскольку американские военные в последние годы значительно расширили свое военное влияние в стране, модернизировали базу подводных лодок, построили новый радарный комплекс. Добиться согласия Осло помог и нынешний генсек НАТО норвежец Йенс Столтенберг, которого источник Херша назвал «перчатка, которая хорошо сидит на американской руке». Кроме того, у норвежских моряков был гигантский опыт глубоководной разведки нефти и газа.

В марте 2022-го несколько американских оперативников прилетели в Норвегию, чтобы выбрать с тамошними специалистами наилучшее место для размещения взрывчатки, поскольку «СП-1» и «СП-2» почти на всем протяжении разнесены друг от друга почти на 2 км. В итоге норвежский флот быстро нашел подходящее место на мелководье около датского острова Борнхольм. Трубы здесь проходили на глубине всего 80 м в полутора километрах друг от друга — таким образом они были в зоне досягаемости американских водолазов, которые планировали сделать вылазку с норвежского минного тральщика и заложить взрывчатку C4.

Но была другая проблема — любая подводная активность у Борнхольма привлекла бы внимание шведских и датских военных. В итоге в Осло смогли добиться, чтобы руководству этих двух стран американцы рассказали в общих чертах о возможной тайной операции в регионе. Однако никакой конкретной информации Копенгаген и Стокгольм не получили.

Как взрывали «Северные потоки»

Именно военные Норвегии предложили использовать традиционные летние учения BALTOPS как прикрытие для секретной миссии элитных американских водолазов. США в свою очередь добились включения в программу маневров исследовательской части: по легенде, у побережья Борнхольма водолазы НАТО должны были закладывать учебные мины и практиковаться в их обнаружении и обезвреживании.

Изначально ЦРУ планировало установить на бомбах 48-часовой таймер. Но позже передумало — двухдневное окно делало причастность США к подрыву слишком очевидным. В Белом доме попросили найти вариант взорвать бомбы намного позже, по команде из Вашингтона.

Решение было найдено. 26 сентября разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил полет над местом, где летом была заложена C4, и сбросил гидроакустический буй. Он начал издавать уникальные низкотональные сигналы, которые были распознаны «умными» бомбами на «Северных потоках». Начался обратный отсчет, через несколько часов последовали взрывы.

Сеймур Херш пишет, что после взрывов американские СМИ изображали их как неразгаданную тайну. «Ни одна крупная газета не пожелала глубоко вникать в звучавшие ранее угрозы в адрес трубопроводов со стороны Байдена и Нуланд», — отметил журналист.

После публикации расследования 8 февраля РИА Новости связалось с Хершом, чтобы подтвердить его авторство. «Конечно, это был я», — заявил агентству американский журналист.

В Пентагоне после публикации материала заявили, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».