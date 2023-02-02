Репарации от России, членство Украины в ЕС. О чем объявили Зеленский и глава ЕК фон дер Ляйен

Евросоюз планирует ввести новый, 10-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля, годовщине начала спецоперации на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники указывал, что ограничения могут затронуть российский военно-промышленный комплекс. Reuters писал о санкциях против ядерного сектора, банков и СМИ. В время встречи Зеленский отметил, что Москва быстро адаптируется к санкциям, и призвал Европу активизироваться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ходе визита в Киев фон дер Ляйен встретилась с президентом Украины Владимир Зеленским. Они обсудили антироссийские санкции, вступление республики в Евросоюз, а также объявили о создании центра «преследования за преступление агрессии на Украине».

«Мы введем совместно с нашими партнерами из G7 дополнительный потолок цен на нефтепродукты из России и к 24 февраля, именно спустя год после начала вторжения, нацелены ввести 10 пакет санкций»,

— заявила она.

Фон дер Ляйен прибыла в Киев уже в четвертый раз с начала СВО. «На этот раз [я здесь] с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину», — написала глава ЕК в Twitter. Вместе с ней приехал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам фон дер Ляйен, действующие девять пакетов санкций «подрывают российскую экономику», а потолок цен на российскую нефть обходится Москве «примерно в €160 млн в день».

В ходе совместной пресс-конференции Зеленский отметил, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений замедлилась.

«Сейчас видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист, напротив, увеличивает темп адаптации к санкциям», — заявил Зеленский, призвав усиливать давление на Россию.

Путь в Евросоюз

Глава Еврокомиссии также заявила, что ЕС продолжит углублять сотрудничество с Украиной, и отметила, что Киев делает «заметные шаги вперед» на «европейском пути», параллельно ведя военные действия.

Зеленский, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявил, что Киев получил отчет по второй части анкеты-опросника для получения членства в ЕС. По его словам, отчет получился «тоненький» — что означает минимум замечаний и рекомендаций.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала мне сегодня отчет относительно второй части опросника, который Украина заполнила, получая кандидатство. Я очень рад, что он такой тоненький, это хорошая новость!»

— сказал Зеленский.

Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС одобрили ее 23 июня. Для начала переговоров о вступлении необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Процесс получения членства долгий, Турция находится в статусе кандидата с 1999, Черногория – с 2010, Сербия – с 2012 года. Последний раз ЕС расширился в 2013 году, приняв состав Хорватию, процесс занял 10 лет.

Трибунал и репарации

Также фон дер Ляйен анонсировала создание «международного центра преследования за преступление агрессии на Украине».

«Россия должна понести ответственность в судах… Прокуроры из ЕС и Украины уже совместно работают, собирают доказательства. В качестве первого шага я рада объявить о создании международного центра преследования за преступление агрессии на Украине… Этот центр будет координировать сбор доказательств, его поддержит совместная команда следователей под патронажем Eurojust», — сообщила она.

Центр разместится в Гааге, может начать работать уже в ближайшее время, отметила глава ЕК.

Также она заявила о необходимости участия России в восстановлении Украины после окончания боевых действий, а также, что в ЕС продолжают изучать возможность использования замороженных российских активов в пользу Украины.

«Россия должна будет заплатить за разрушения и внести вклад в реконструкцию Украины. Поэтому совместно с партнерами мы изучаем возможность использовать российские государственные активы в интересах Украины», — сказала глава ЕК.

Eurojust — судебное агентство ЕС. Его задача заключается в повышении эффективности национальных властей, когда они имеют дело с расследованиями и судебными разбирательствами в отношении трансграничной и оргпреступности.

Ранее власти Евросоюза и отдельные представители неоднократно высказывались в пользу создания так называемого международного «спецтрибунала» по Украине. Москва неоднократно заявляла о незаконности подобных судов. В частности, об этом 2 февраля в интервью РИА Новости заявил глава МИД России Сергей Лавров, он назвал это нарушением международного права.

Насущные и будущие санкции

2 февраля депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию «О подготовке к саммиту ЕС-Украина», в которой призвали принять 10-й пакет санкций против России. Документ поддержали 489 депутатов, против высказались 36, воздержались — 49.

Депутаты, в частности, призвали ввести ограничения в отношении «все еще присутствующих на рынках ЕС» компаний «Лукойл» и «Росатом», а также ограничить прямой и непрямой импорт, покупку и трансфер российских алмазов. Также прозвучал призыв расширить список подсанкционных российских СМИ. Кроме того, там заявили о необходимости ввести полное эмбарго на импорт в Евросоюз ископаемого топлива из России и снизить верхний предел цен на российскую нефть.

С конца февраля 2022 года ЕС ввел девять пакетов санкций против России, которые затронули финансовый сектор и фондовый рынок, экспорт и импорт разных направлений торговли, международные резервы Центрального Банка РФ, и ограничили возможности для туристов и авиаперевозок с европейскими странами. Также против российских физических и юридических лиц, включая политиков, были введены персональные санкции. Европейские власти утверждали, что целью ограничений является снижение способности российского правительства «финансировать агрессию против Украины».

Десятый, юбилейный пакет ограничений находится в разработке, он должен выйти 24 февраля, писал Reuters. Он может включать в себя ограничения против российского ядерного сектора, отключение большинства банков от системы SWIFT.