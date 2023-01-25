«Россия не должна перегруппироваться». Как Вашингтон видит «послевоенное» будущее Украины

Военнослужащие во время боевой работы артиллерийской установки «Гиацинт» в зоне проведения специальной военной операции, январь 2023 года

Белый дом начал планировать «военный баланс сил» после завершения конфликта на Украине. Основная цель плана — не допустить снова противостояния Москвы и Киева, передает Washington Post. Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью газете отметил, что нужно спланировать обеспечение «справедливого и прочного мира», который предусматривает территориальную целостность Украины. Вместе с тем бывший премьер Японии Есиро Мори заявил, что проигрыш России в конфликте с Украиной «практически немыслим», передает агентство Kyodo.

В администрации Байдена убеждены, что Россия потерпела неудачу в ходе СВО и необходимо начать планировать равновесие сил, которое поможет сдерживать возможную будущую эскалацию, считает журналист WP Дэвид Игнатиус.

«Неудача России в достижении своих военных целей, считает Блинкен, должна побудить США и их союзников начать думать о форме послевоенной Украины — и о том, как создать справедливый и прочный мир, который поддерживает ее территориальную целостность и позволяет ей сдерживать и, при необходимости, защищаться от любой будущей агрессии. Другими словами, Россия не должна иметь возможности перегруппироваться и вновь атаковать»,

— говорится в статье Washington Post.

Игнатиус отмечает, что Блинкен и другие официальные лица Вашингтона отходят от идеи гарантий безопасности для Украины, аналогичных 5-й статье НАТО. Так, теперь предполагается обеспечивать безопасность Украины за счет поставок систем ПВО и бронетехники, которые должны помочь Киеву вести маневренную войну и вернуть утраченные территории. Однако, отмечают там, кроме современных вооружений, необходимо построить «сильную, некоррумпированную экономику и [обеспечить членство] Украины в Европейском союзе.

5-я статья Устава НАТО предполагает, что если одно государство-член НАТО становится жертвой вторжения, остальные члены альянса будут считать это нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране, подвергшейся нападению.

«Важность маневренного оружия заключается не только в том, чтобы дать Украине силы сейчас вернуть территорию, но и в качестве сдерживающего фактора против возможного будущего нападения со стороны РФ. Маневренность – это будущее», — пояснил представитель Госдепартамента, знакомый с позицией Блинкена.

Крымский вопрос

В статье отмечается, что Киев активно обсуждает с Вашингтоном возврат Крыма в Украинскую юрисдикцию. По словам Игнатиуса, многие представители Вашингтона считают, что украинская кампания по захвату Крымского полуострова нереалистична, отчасти в связи с риском ядерной эскалации. Достаточным результатом, по его словам, было бы создать условия, при которых Крым не мог бы служить России в качестве одной из ключевых военных баз.

Отмечается, что Вашингтон разделяет настойчивость Украины в вопросе возвращения Крыма. Игнатиус также сообщил, что в Киеве прорабатывался вопрос «демилитаризованного статуса полуострова с отсрочкой вопросов окончательного политического контроля».

Сомнение премьера

Экс-премьер-министр Японии Есиро Мори в свою очередь не согласен с мнением о неудачах Москвы в ходе спецоперации, передает агентство Kyodo. Он также высказал сомнение в необходимости оказания той поддержки, которую оказывают Киеву западные страны.

«Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину? Практически немыслимо, что Россия проиграет»,

— сказал политик на встрече в Токио.

Мори также отметил, что если японское правительство будет прикладывать слишком много усилий для помощи Украине, от этого пострадают отношения Москвы и Токио.

В свою очередь нынешний премьер Японии Фумио Кисида заявил, что Токио совместно со странами G7 будет прилагать усилия для остановки конфликта на Украине и поиска диалога с РФ. Однако, отметил он, искать диалог предполагается путем санкционного давления. Таким образом Кисида ответил на критику председателя ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии Кэнты Идзуми, который ранее заявил, что лидеры Франции и Германии после начала СВО проводили телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как Япония не предпринимала попыток диалога.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину, одновременно вводя жесткие санкции против России», — отметил он.

В ноябре 2022 года Мори заявил, что вина за последствия продолжающегося конфликта на Украине лежит на президенте страны Владимире Зеленском.

»Зеленский заставил страдать многих украинцев», — подчеркнул Мори.

Также он раскритиковал СМИ, заявив, что подача информации о конфликте на Украине создает у него впечатление, будто они «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов». Тогда же он обвинил действующего японского премьера Фумио Кисиду за то, что он «однобоко следует за позицией США».