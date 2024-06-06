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На «АвтоВАЗе» прокомментировали необходимость увеличения утильсбора на авто

«АвтоВАЗ»: в России должна быть долгосрочная шкала индексации утильсбора

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Алексей Даничев/РИА Новости

В России должна появиться долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора. Об этом вице-президент «АвтоВАЗа» Сергей Громак заявил в рамках пресс-конференции на ПМЭФ-2024.

«Мы давно об этом говорили. Мы полагаем, что должна быть долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора. Свой рынок, конечно, нужно защищать. И самое главное, не то, что принцип не пускать, только мы. Как раз наоборот, пусть приходят к нам иностранные производители, но пусть приходят не как импортеры, а как производители. Пусть инвестируют. И вот на наш взгляд, индексировать весь сбор нужно до той расчетной точки, когда инвестиции в локальное производство станут выгоднее, чем просто импорт готовых автомобилей», — сказал Громак.

До этого «АвтоВАЗ» заявил о необходимости увеличить утильсбор для автомобилей. По словам главы компании Максима Соколова, для машин с двигателем от 1 л до 2 л целесообразно повысить его в 2024 году с 300 до 550 тыс. рублей. А затем — до 660 тыс. рублей в 2025 году и 1 млн рублей в 2029 году.

Также «АвтоВАЗ» попросил власти вернуть легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в госпрограмму льготного лизинга. Отмечается, что их исключение из госпрограммы, которое произошло в феврале, может повлечь за собой сокращение продаж и производства автомобилей Lada на 25 тыс. единиц в 2024 году. В связи с этим «АвтоВАЗ» будет вынужден либо замедлять скорость конвейера, либо пропорционально сокращать количество рабочих дней.

Ранее сенатор Андрей Кутепов предложил создать отечественную автомобильную платформу.

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