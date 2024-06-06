Конференция по конфликту на Украине, которая должна пройти в Швейцарии, призвана придать видимость легитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

Газета Temps писала, что Швейцария пыталась пригласить Россию на конференцию, но Украина не была готова к такому шагу. В конечном итоге Швейцария сочла, что приглашение России не принесет никакой пользы.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.