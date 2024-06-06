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Орешкин рассказал о роли успешной армии в экономике

Орешкин: успешной экономики без успешной армии не бывает

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Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что успешной экономики без успешной армии не бывает. Об этом он сказал на на площадке Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Президент во главу угла ставит качество жизни людей. Цели обеспечения суверенитета на трех уровнях — государственном, культурно-ценностном и экономическом. Модернизация вооруженных сил с учетом опыта спецоперации, новых технологических решений, системы управления. У нас новый глава Минобороны, перед ним поставлена эта задача. Очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», — заявил он.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страна научилась выходить из сложнейших ситуаций, в том числе благодаря денежно-кредитной политике (ДКП) и бюджетной политике, это во многом создало фундамент устойчивости.

«Это ковид, 2020 год. Это санкции, с которыми до сих пор никак не остановятся западные страны. И самое главное, что мы научились, как выходить из этих сложнейших ситуаций. А научились в том числе и благодаря ДКП, и бюджетной политике, это важно. Это во многом создало фундамент устойчивости», — сказал он.

До этого Силуанов выразил уверенность в том, что россияне не начнут уходить от уплаты налогов после их повышения из-за введения прогрессивного НДФЛ.

При этом он напомнил, что новая налоговая система разрабатывалась «конкурентоспособной». Накануне Минфин сообщил, что прогрессивная шкала по НДФЛ в России составит от 15 до 22%.

Ранее Минфин объявил о повышении пенсий военным.

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