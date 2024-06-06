Уровень социального оптимизма в России за последний год достиг рекорда

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин во время сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил о рекордном уровне социального оптимизма в стране за последний год.

По его словам, власти внимательно наблюдают за такими показателями в начале 2024 года. Он отметил, что такого уровня в стране еще не фиксировали ранее.

«Поэтому это, с одной стороны, достижение, с другой стороны, удержать эту планку будет сложно», — предупредил он.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране. Речь идет о ежегодном росте суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей.

В документе указали на необходимость достижения национальной цели. В их числе: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.

В указе отметили, что суммарный коэффициент рождаемости должен достичь 1,6 к 2030 году и 1,8 — к 2036 году. Имеется ввиду и ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей.

Ранее стало известно, когда население России достигнет 350 миллионов.