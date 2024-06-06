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Набиуллина выступила против расширения льготных программ кредитования

Набиуллина: расширение льготных программ кредитования приведет к высоким ставкам

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Пресс-служба Банка России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против расширения льготных программ кредитования в России. Такое заявление она сделала в ходе ПМЭФ, передает корреспондент «Газеты.Ru». Набиуллина пояснила, что в случае реализации этого сценария взлетят ставки по займам.

«Я не призываю к расширению льготных программ, наоборот, потому что если мы будем их расширять, у нас ставки будут высокими», — подчеркнула Набиуллина.

В прошлом году году ЦБ пять раз повышал ключевую ставку, до 16% в декабре. Впоследствии она три раза была сохранена на этом уровне. После увеличений ключевой ставки российские банки поднимали ставки по кредитам. Банки повышают ставки по кредитам в случае увеличения ключевой ставки — на сопоставимую величину. Например, если ЦБ повышает ключевую ставку на 1 процентный пункт, банки увеличивают кредитные ставки также на 1 п.п. или чуть выше. По данным «Сравни.ру», ПСК (полная стоимость кредита с учетом комиссий и всех платежей) по ипотеке сейчас достигает от 14% до 27%.

Льготные программы ипотечного кредитования действуют в России с 2018 года. Есть семейная ипотека под 5-6%, IT-ипотека под 5%, «Дальневосточная и Арктическая ипотека». В 2020 году была запущена льготная ипотека, сейчас ставка по ней составляет 8%. С 1 июля льготная ипотека прекратит свое действие.

До этого глава ЦБ сообщила, что россияне положили на вклады 10 трлн рублей в 2024 году, за год объем депозитов населения повысился на 25%.

Ранее Набиуллина раскрыла главные задачи ЦБ до 2030 года.

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ПМЭФ-2024
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