Китай и Россия планируют увеличить объемы поставок зерна

Китай и Россия планируют увеличить объемы поставок российского зерна по новому сухопутному зерновому коридору. Об этом заявил РИА Новости китайской посол в РФ Чжан Ханьхуэй.

Он отметил, что ранее компания China Chengtong International Investment Со. и ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и планируют осуществлять кооперацию по перевозкам зерновых, масличных и других культур.

«В настоящее время обе стороны активно реализуют это соглашение. Компании надеются, что соответствующие ведомства обеих сторон будут координировать свои действия для решения таких проблем, как таможенное оформление, перебои с платежами и расчетами и других, повысят эффективность транспортировки зерна и увеличат объемы поставок», — сказал Ханьхуэй.

5 июня эксперты сообщали, что введение Евросоюзом заградительных пошлин на импорт российского зерна и другой растениеводческой продукции вынудит Москву искать альтернативные направления экспорта.

Ранее часть банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России.