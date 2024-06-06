Глава МИД Венгрии отказался комментировать легитимность Зеленского

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто не стал комментировать вопросы легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы не комментировал это», — сказал он журналистам на площадке Петербургского международного экономического форума.

До этого дипломат заявил, что мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это чревато эскалацией.

24 мая президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского закончилась.

В ООН заявили, что Зеленский остается для них «человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером».

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем.