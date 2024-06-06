Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии отказался комментировать легитимность Зеленского

Глава МИД Венгрии Сийярто не стал обсуждать вопрос о легитимности Зеленского

close
100%
Edgar Su/Reuters

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто не стал комментировать вопросы легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы не комментировал это», — сказал он журналистам на площадке Петербургского международного экономического форума.

До этого дипломат заявил, что мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это чревато эскалацией.

24 мая президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского закончилась.

В ООН заявили, что Зеленский остается для них «человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером».

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами