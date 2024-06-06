Набиуллина сообщила, что россияне положили на вклады триллионны рублей

За год объем вкладов россиян увеличился на 25%, или 10 трлн рублей. Об этом в ходе ПМЭФ сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Доверие россиян к финансовой системе страны сохранилось, резюмировала глава ЦБ.

В 2023 году ЦБ пять раз повышал ключевую ставку, до 16% в декабре. Затем она трижды была сохранена на этом уровне. После увеличений ключевой ставки российские банки поднимали ставки по вкладам, что способствовало спросу граждан на депозиты. Сейчас ставки по вкладам доходят до 17% годовых. Набиуллина не стала комментировать тему ключевой ставки на форуме, так как ЦБ соблюдает неделю тишины перед заседанием 7 июня. Какое решение может принять регулятор, что будет с вкладами, кредитами и курсом рубля — в материале «Газеты.Ru». Россияне ожидают повышения ключевой ставки.

По оценке ВТБ, в 2024 году средний размер вклада россиян приблизился к отметке в 508 тыс. руб. По итогам года банк ждет роста депозитов на 24%, до рекордных 55,8 трлн рублей.

Ранее Набиуллина раскрыла главные задачи ЦБ до 2030 года.