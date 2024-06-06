В подполье заявили об ударе по подконтрольному ВСУ Херсону

Российские войска нанесли удар по подконтрольному Украине городу Херсону. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники.

«Шестого июня в начале третьего ночи прилетело в Херсон так, что проснулись в нескольких километрах от взрыва люди, окна хлопали, двери трясло», — сказал он.

Удар был нанесен по недействующему строительному гипермаркету, заявил Лебедев.

По его словам, здание «детонировало и горело сизым пламенем». Агентство предполагает, что речь идет о складе боекомплекта.

Ночью украинские СМИ сообщали о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

5 июня Лебедев заявлял, что Вооруженные силы Украины используют аэродром Кульбакино в Николаевской области под беспилотники.

4 июня в Херсоне произошла серия взрывов.

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