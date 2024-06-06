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В подполье заявили об ударе по подконтрольному ВСУ Херсону

РИА: ВС РФ нанесли удар по складу боекомплекта в подконтрольном Киеву Херсоне

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РИА Новости

Российские войска нанесли удар по подконтрольному Украине городу Херсону. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники.

«Шестого июня в начале третьего ночи прилетело в Херсон так, что проснулись в нескольких километрах от взрыва люди, окна хлопали, двери трясло», — сказал он.

Удар был нанесен по недействующему строительному гипермаркету, заявил Лебедев.

По его словам, здание «детонировало и горело сизым пламенем». Агентство предполагает, что речь идет о складе боекомплекта.

Ночью украинские СМИ сообщали о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

5 июня Лебедев заявлял, что Вооруженные силы Украины используют аэродром Кульбакино в Николаевской области под беспилотники.

4 июня в Херсоне произошла серия взрывов.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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