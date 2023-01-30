«Мобилизуют солдат, покупают оружие». Что в НАТО думают о будущем украинского конфликта

Генсек Нато Йенс Столтенберг посетил Южную Корею и дал большую пресс-конференцию. В ходе нее он заявил, что Россия готовится к новому наступлению на Украине. Глава альянса призвал не дать Москве победить, продолжать помогать Киеву и осудил Пекин за тесное сотрудничество с Россией.

Россия готовится к наступлению на Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам посещения Южной Кореи. Его слова цитирует пресс-служба Северноатлантического альянса.

«Мы не видим никаких признаков, что власти в Москве готовятся к миру. Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся к новым наступательным действиям, что они мобилизуют солдат, более 200 000 человек, а возможно даже больше. Что они активно приобретают новое оружие, новые боеприпасы, наращивают собственное производство», — сказал генсек НАТО.

Он отметил, что цели России в ходе спецоперации не поменялись. В связи со всем этим, по мнению Столтенберга, невозможно прогнозировать, когда именно закончатся боевые действия на Украине.

«Мы должны быть готовы к долгому пути [к миру]. Для нас крайне важно, чтобы Россия не выиграла эту войну. Не только потому, что это будет трагедией для украинцев, но и потому что это сделает мир опаснее для всех нас», — добавил глава альянса.

По его словам, победа Москвы даст сигнал правительствам других стран, что они могут добиться желаемого, применяя силу. Именно поэтому страны Запада должны продолжать оказывать поддержку Киеву.

В то же время Столтенберг не исключил, что в конечном итоге украинский конфликт закончится за столом переговоров.

«Не все, но многие войны заканчиваются за столом переговоров. И, скорее всего, эта война тоже на каком-то этапе закончится за столом переговоров. Но мы уверены, что эти переговоры полностью будут зависеть от ситуации на поле боя. Поэтому, если мы действительно хотим, чтобы Украина восторжествовала как суверенное, независимое государство в Европе, нам нужно поддержать ее сейчас», — пояснил генсек альянса.

Отвечая на вопрос о начале новой холодной войны в связи с украинским кризисом, Столтенберг заметил, что не использует подобный термин. Однако он признал, что сейчас в мире фактически есть два блока — коллективный Запад и Россия с Китаем. При этом генсек НАТО подчеркнул, что политика Пекина и его близость с Москвой все сильнее тревожат альянс.

В ходе выступления Столтенберг также поднимал тему исходящей от Северной Кореи угрозы и заявил, что Пхеньян поставляет ракеты и снаряды для российского ЧВК «Вагнера».

Информацию о том, что Россия готовится к крупному наступлению на Украине, озвучивали на протяжении последних недель и западные политики, и военные эксперты, и военкоры, и близкие им по тематике Telegram-каналы. Согласно этим данным, Москва готовит удар по ВСУ в конце зимы — начале весны. Американские СМИ сообщали, что наступательные действия российских войск начнутся сразу, как позволят погодные условия.

В частности издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что активизация боев в Артемовске, взятие Соледара создают плацдарм для будущего наступления ВС РФ. А относительное затишье на других направлениях позволит российской армии перегруппироваться и бросить в бой свежие силы.

Некоторые украинские политики тоже заявляли, что Киев ждет наступления России весной. Косвенно на это указывают недавние слова президента Владимира Зеленского. В своем обращении в ответ на решение США и ЕС поставить ВСУ танки Abrams и Leopard он поблагодарил партнеров за поддержку. Но отметил, что если поставки бронетехники затянутся до лета 2023 года, будет слишком поздно.