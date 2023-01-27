«Он проявил геройство». Песков объяснил награждение Путиным осужденного за разбой бойца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он мог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. Он также оценил признание в Соединенных Штатах транснациональной криминальной организацией ЧВК «Вагнер» и антироссийские санкции Японии. Главные заявления Пескова – в материале «Газеты.Ru».

24 часа Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге журналистам, что из-за решений о поставках вооружений Украине степень напряженности ситуации растет. Он также считает, что бывший президент США Дональд Трамп был «недалек от правды», когда говорил, что мог бы договориться о завершении конфликта на Украине за 24 часа.

По словам представителя Кремля, «президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро». Песков уверен, что американскому лидеру достаточно дать соответствующее указание Киеву. При этом он считает, что завершение конфликта все же займет больше времени, чем день или два, но «ключи от киевского режима во многом находятся» в Вашингтоне.

«Вместе с тем, сейчас мы видим, что нынешний руководитель Белого дома не хочет этого делать, не хочет использовать этот ключ, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием, и так далее и тому подобное», — сказал Песков.

«Демонизация» ЧВК «Вагнер»

Песков считает, что отсутствие доказательств девальвирует смысл обвинений, которые предъявляют в США ЧВК «Вагнер».

«В том числе они говорят про Центральную Африканскую Республику, но звучит тоже достаточно голословно. Никаких ни доказательств, ни подтверждений — ничего не представляется публике. Это значительно девальвирует смысл тех заявлений, которые идут из Вашингтона», — подтвердил представитель Кремля.

Он считает, что в США «демонизируют» «Вагнер» на протяжении многих лет, делая «голословные» заявления без «внятных аргументов».

Пресс-секретарь президента также прокомментировал награждение осужденного за разбой военнослужащего Айка Гаспаряна из ЧВК «Вагнер».

«Он принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой», — пояснил Песков.

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм и мужество в ходе спецоперации, в декабре 2022 года.

Нуланд без новинок

Песков заявил, что в Кремле не видят «ничего нового» в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд про условия смягчения санкций. По его словам, дипломатические варианты решения конфликтного вопроса по-прежнему не просматриваются.

«Практически был повторен набор тезисов, которые свидетельствуют об отсутствии маневра и гибкости в позиции США, которая в свою очередь диаметрально расходится с нашей позицией», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Накануне Нуланд объявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск России.

Антироссийская Япония

Песков считает, что Россия все больше адаптируется к санкциям, поэтому новые ограничения Японии «ничего нового страшного» не несут.

По его словам, Токио фактически с самого начала военной спецоперации «заняла свое место в кругу недружественных» России стран.

При этом представитель Кремля отметил, что неизбежны последствия для двусторонних отношений между РФ и Японией после введения антироссийских санкций. Песков подчеркнул, что Москва будет руководствоваться своими собственными интересами при выработке ответных шагов.

Япония ввела запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, а также оборудования для обнаружения взрывчатых веществ.

«Обнуление» в Казахстане

Песков также прокомментировал отмену «визарана» в Казахстане — возможности многократного «обнуления» срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы. По его словам, есть механизмы получения вида на жительство в Казахстане.

«Понятно, что там сейчас образовалось достаточно много людей, которые там находились, находятся транзитом или выбрали какую-то другую из перечисленных стран как место проживания и работы, и тоже понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находятся граждан, для этого просто надо оформлять вид на жительство», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что власти России находятся в контакте с казахстанскими коллегами, так как «очень важно, чтобы все законные права» граждан РФ «соблюдались».