«Новое развитие событий»: в Минюсте США заговорили о конфискации активов РФ в пользу Украины

Часть активов России, замороженных Западом, будет передана Украине. Для этого Минюст США будет передавать средства Госдепу, а дипломаты уже распределят их Киеву. Но пока инициатива, предложенная американскими властями, несовершенна, признал представитель Минюста Адамс.

Представитель Минюста страны Эндрю Адамс на лекции в Гудзоновском институте подтвердил, что США намерены передать часть российских активов, замороженных на Западе. Адамс является руководителем рабочей группы по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов.

«Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий», – отметил чиновник.

Он напомнил про закон о федеральном бюджете на 2023 год, который в декабре прошлого года утвердил президент США Джо Байден. В документ была включена инициатива, которая позволяет изымать активы российских бизнесменов, которые были заблокированы в результате санкций, в пользу Украины. Адамс рассказал, что Минюст будет перенаправлять эти средства Госдепу, а тот уже распределит их Украине.

«Этот закон не дает возможности передать все конфискованные активы. Это не идеальное решение, но тем не менее это дает надежду на то, что первые переводы средств от Минюста Госдепартаменту начнутся в ближайшие недели и месяцы, когда будут получены окончательные постановления об изъятии в отношении некоторых активов», – признал чиновник.

Использование активов россиян не исключает и начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Об этом он заявил в интервью Швейцарскому радио и телевидению. При этом он обратил внимание, что пока нет для этого правовой основы.

«Этого [использование замороженных активов РФ] нельзя полностью исключить, это важный источник финансов. Агрессор должен устранить нанесенный ущерб, данный принцип остается в силе. Но нужно действовать в правовых рамках. В настоящее время в Швейцарии нет законодательной базы для конфискации замороженных средств», – сказал политик.

По его словам, решение этого вопроса обсуждается «практически во всех европейских странах и во многих других государствах». «Мы должны искать решения, совместимые со Всеобщей декларацией прав человека. Не будем забывать, что право собственности – это право человека», – подчеркнул Кассис.

В частности, эта тема стоит на повестке дня в ООН, Швейцария также поддерживает контакты с ЕС и странами Группы семи, утверждает дипломат.

Проблему затронул и глава Евросовета Шарль Мишель, который приехал с официальным визитом в Киев.

«Ущерб должен быть компенсирован. Мы заморозили российские активы на 300 миллиардов евро. Я уверен, что они должны и будут использованы для восстановления Украины», – сказал Мишель, выступая в Верховной раде.

В декабре прошлого года он заявил, что ЕС ведет работу над созданием юридической базы, чтобы конфисковать замороженные активы бизнесменов из РФ для восстановления Украины.

«И Европейский совет, и Европейская комиссия в юридическом плане приготовили записку для стран – членов ЕС, чтобы определить юридические опции. Мы еще не находимся в стадии принятия решения, но есть хороший прогресс с точки зрения юридического вопроса, какие у нас есть возможности – не только заморозить, это мы уже сделали, но также и конфисковать, и использовать эти средства, чтобы восстановить Украину», – сказал председатель Евросовета Алексею Венедиктову (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иноагентом) в интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале RTVI.

По словам Мишеля, «каждый день счет на восстановление Украины увеличивается». «Эксперты говорят о сумме между €350 и €500 млрд, которые для этого необходимы», – добавил он.

Глава Минфина Антон Силуанов оценивал замороженные активы России в половину золотовалютных резервов страны, или около $300 млрд. Bloomberg сообщал о заморозке $311 млрд российских резервов и еще €19 млрд у попавших под санкции бизнесменов. В конце марта прошлого года ЦБ ввел зеркальные меры «на сопоставимую сумму».

В Кремле действия Запада назвали кражей. «Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность, в данном случае государственную собственность, и на частную собственность», – говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.