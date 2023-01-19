Зеленский усомнился, жив ли Путин. В Кремле ответили, что «Россия и Путин есть и будут»

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе заявил, что не понимает «с кем говорить и о чем говорить» по вопросу прекращения военных действий. Он усомнился в том, что Владимир Путин жив и принимает решения. В Кремле в ответ посоветовали украинскому президенту побыстрее понять, что «Россия и Путин есть и будут», а требования Москвы так или иначе будут достигнуты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского, усомнившегося в своей речи на форуме в Давосе, что Владимир Путин жив и принимает решения.

«И Россия, и Путин для Украины и для Зеленского — это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было», — считает Песков.

По его мнению, чем раньше Украина «отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут, что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского», тем будет лучше для этой страны.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины заявил, что не уверен, с кем в России проводить потенциальные переговоры.

«Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения», — говорил Зеленский.

Представитель Кремля в ходе брифинга подчеркнул, что требования России так или иначе будут достигнуты.

При этом, по его словам, чем скорее Киев проявит готовность учитывать требования Москвы, «тем быстрее все закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению».

О применении ядерного оружия

Пресс-секретарь президента также прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что проигрыш России в конфликте с Украиной приведет к ядерной войне.

«Ни одному из убогих не приходит в голову сделать элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», — написал Медведев у себя в Telegram-канале, оценивая сообщения о возможных поставках Украине танков и других тяжелых вооружений.

Журналисты спросили Пескова, значит ли заявление Медведева, что Россия «готова применить ядерное оружие» или изменить ядерную доктрину.

«Это абсолютно не значит, это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет», — сказал Песков.

О поставках Киеву дальнобойных вооружений

Представитель Кремля также назвал «чрезвычайно опасной» дискуссию о поставках украинской армии вооружений, позволяющих наносить удары по российской территории.

По словам Пескова, у Украины и так есть оружие, с помощью которого «она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории».

«Я имею в виду наши новые регионы», — уточнил пресс-секретарь.

Песков предупредил, что отправка Украине вооружений для ударов по территории России «будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности».

Президент Украины в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме констатировал, что боевые действия на Украине замедлились из-за нехватки оружия и холодов. Он подчеркнул, что людям сложно «выезжать только на мотивированности и морали».

«Есть конкретные вещи, от которых зависит стойкость на поле боя, и эти конкретные вещи мы ждем», — указал Зеленский.

Он также пообещал, что если западные партнеры предоставят Киеву тяжелое вооружение, Украина может предпринять попытку вернуть Крым.

В МИД России ранее заявили о невозможности переговоров с президентом Украины, поскольку «Зеленский выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта». «Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам, но пока их не было», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Кремле неоднократно заявляли, что для начала мирных переговоров украинские власти должны учитывать появление в составе России новых субъектов.