«Если бы не Киреев, Киев был бы взят». WSJ рассказала о роли СБУ в убийстве банкира

The Wall Street Journal узнала детали убийства Дениса Киреева, финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года. В материале утверждается, что сотрудники СБУ застрелили его из-за подозрений в «шпионаже» в пользу РФ. Тем не менее Киреева похоронили с государственными почестями, а в руководстве самой Службы безопасности Украины позднее произошли перестановки.

За несколько часов до того, как Россия ввела войска на Украину в феврале прошлого года, банкир Денис Киреев предупредил власти страны о «плане Москвы захватить Киев», а через несколько дней он был убит сотрудниками украинских спецслужб, утверждает газета The Wall Street Journal.

«Одно разведывательное агентство заявило, что он шпионил в пользу Москвы. Другое приписало ему спасение Киева. Кем был Денис Киреев?» — задается вопросом издание.

Киреев участвовал в первом раунде переговоров Москвы и Киева, который состоялся 28 февраля 2022-го на белорусско-украинской границе в районе реки Припять в Гомельской области. Второй раунд прошел 3 марта — уже без Киреева. 5 марта стало известно, что он убит.

Герой или предатель?

Как рассказал газете глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, без информации от Киреева «Киев был бы взят». Он утверждает, что 23 февраля 2022 года финансист передал ему данные о том, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ начать специальную военную операцию следующим утром. Отмечается, что за пять дней до этого Киреев отменил поездку во французские Альпы и остался на Украине.

«Если бы не Киреев, Киев, вероятнее всего, был бы взят», — отметил Буданов, уточнив, что банкир «передал информацию, полученную через свои контакты в России».

«Именно подсказка Киреева дала Украине часы, чтобы перебросить войска. Аэропорт Антонов, куда утром 24 февраля высадился российский десант, стал неприменим как плацдарм для вторжения», — уточняется в материале.

По словам Буданова, перед вторым раундом переговоров Кирееву позвонили из приемной директора контрразведки СБУ Александра Поклада. Банкир собирался в поездку в Белоруссию и отправился на вокзал в Киеве вместе со своей личной охраной и агентами военной разведки.

«Он предупредил своих телохранителей и бывших в его группе сотрудников военной разведки, что его могут арестовать, и попросил не вмешиваться. Они подъехали к Софийскому собору, там из микроавтобусов к ним выбежали агенты СБУ и приказали сдать оружие. После этого Киреева увезли, а через полтора часа его труп обнаружили на тротуаре с пулей в затылке», — пишет WSJ.

«Нравилось играть роль агента 007»

По одной из версий, Киреева подозревали в предательстве. Неназванный сотрудник СБУ сообщил газете, что служба «застрелила Киреева, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы». Тем не менее Киреева похоронили с государственными почестями и посмертно наградили медалью за «защиту государственного суверенитета».

«Через несколько месяцев Владимир Зеленский уволил главу СБУ, провел серию перестановок среди ее генералов, было заведено более 650 уголовных дел о госизмене», — отмечается в тексте.

Именно Буданов предложил Кирееву в 2021 году использовать его связи в финансовом секторе и среди спецслужб, чтобы узнавать информацию о планах России, и банкир согласился, утверждает газета. Один из родственников Киреева в 2003 году стал замглавы СБУ. По словам одного из друзей финансиста, ему «нравилось играть роль агента 007».

Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в Стамбуле в конце марта. Для заключения мирного договора с Москвой на тот момент Киев требовал четкие гарантии безопасности. В ответ Киев обязался бы зафиксировать постоянный нейтралитет, внеблоковость и безъядерность. При этом вопросы о территориальной принадлежности Крыма, а также о будущем республик Донбасса, тогда предполагалось решать в перспективе, прежде всего — политико-дипломатическими средствами.