«Я понимаю, что все в замешательстве». Зеленский — о «возвращении» Крыма невоенным путем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть «способы деоккупации Крыма невоенным путем», если таковые будут предложены Киеву. Вместе с тем, по его словам, никому «не стоит тратить свое время», если предполагается, что полуостров «входит в состав РФ».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он отметил, что вопрос о будущем полуострова поднимается на международном уровне.

«Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом.

Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за», — сказал украинский лидер. Вместе с тем, по его словам, никому «не стоит тратить свое время», если решение по Крыму предполагает, что он «входит в состав РФ».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. По данным ЦИК, 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

Перспективы «возвращения» Крыма

20 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать наступление в Крыму, однако не назвал предполагаемых сроков.

«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — сказал он в беседе с изданием Politico.

В свою очередь, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов допустил, что вооруженные силы страны «вернутся в Крым» уже к концу декабря. По его словам, военнослужащие готовы продолжать сражаться всю зиму, а к весне конфликт с Россией может завершиться.

При этом мирные переговоры возможны, только когда российские войска «будут готовы покинуть каждую пядь Украины», подчеркнул Гаврилов.

Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в Стамбуле в конце марта. Для заключения мирного договора с Москвой на тот момент Киев требовал четкие гарантии безопасности. В ответ Киев обязался бы зафиксировать постоянный нейтралитет, внеблоковость и безъядерность.

При этом вопросы о территориальной принадлежности Крыма, а также о будущем республик Донбасса, тогда предполагалось решать в перспективе, прежде всего — политико-дипломатическими средствами.

«Украина в границах 1991 года»

Отметим, что в 1921-1945 годы Крым являлся автономной республикой в составе СССР. После победы Советского Союза в Великой Отечественной войне была образована Крымская область, которая входила в состав РСФСР.

26 апреля 1954 года Крым был передан в состав Украинской ССР.

Незадолго до распада Советского Союза, 12 февраля 1991 года Крымская автономия была восстановлена — сначала в составе УССР, а уже с 24 августа 1991-го — в составе независимого государства Украина.

26 февраля 1992 года регион был переименован в Республику Крым, а 21 сентября 1994 года — в Автономную Республику Крым. Именно в этом статусе он просуществовал до 2014 года, когда на полуострове состоялся референдум о воссоединении с Россией.

С началом российской военной спецоперации на Украине власти в Киеве все чаще говорят о восстановлении территориальной целостности страны в границах, существовавших по состоянию на 1991 год. Власти Украины называют это главным условием для прекращения боевых действий.