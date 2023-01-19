Военная операция РФ на Украине. День 330-й

Министерство обороны США попросило командование контингента американских войск в Южной Корее (USFK) передать часть своего оборудования Украине, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на USFK — ТАСС.
Франция рассматривает возможность поставить Украине свои танки Leclerc, но решение пока не принято — ТАСС со ссылкой на издание Politico.
Администрация Соединенных Штатов считает, что сейчас еще не время поставлять Вооруженным силам Украины американские танки Abrams, сообщил заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол, который вернулся в США после поездки на Украину — ТАСС.
Взрыв прозвучал утром в городе Николаеве на юге Украины — ТАСС со ссылкой на агентство РБК-Украина.
В 07:15 мск в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Она продлилась 45 минут.
Две робототехнические платформы «Маркер» могут пройти испытания в зоне специальной военной операции, чтобы проверить вспомогательные системы визуального наблюдения и транспортировки грузов, сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика — НПО «Андроидная техника».
Объем очередного пакета военной помощи, который США собираются предоставить Украине, может составить $2,6 млрд — ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.
Администрация Соединенных Штатов намерена включить в очередной пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено в пятницу, несколько боевых бронированных машин Stryker, артиллерию, боеприпасы, однако в нем не будет танков Abrams — ТАСС со ссылкой на газету Politico.
Администрация США считает оскорбительными высказывания Сергея Лаврова о том, что шаги Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение «русского вопроса», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби — ТАСС.
США считают, что Украине нужны средства для ударов по Крыму, пишет газета The New York Times — ТАСС.
Великобритания отправит на Украину более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2 — ТАСС.
И.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил об отсутствии контактов между Москвой и Брюсселем по вопросу урегулирования на Украине — ТАСС.
Председатели комитетов по делам вооруженных сил и по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майк Роджерс и Майкл Маккол призвали администрацию президента США и американских союзников «незамедлительно отправить Украине критически важные вооружения, необходимые для победы над Россией» — ТАСС.
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры — РИА Новости.
Каховскую ГЭС защитили от риска разрушения из-за украинских обстрелов, угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра нет, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Украинские власти перебросили часть войск с херсонского направления в Донбасс, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы — РИА Новости.
Шестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в Соледаре, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Российские войска уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставляют на Украину, и не оставят без ответа удары по своей территории, включая Крым, заявил посол в США Анатолий Антонов — РИА Новости.