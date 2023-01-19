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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 330-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 330-й день

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Боец добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проходит подготовку на полигоне в Запорожской области

Боец добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проходит подготовку на полигоне в Запорожской области

РИА Новости
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховскую ГЭС защитили от риска разрушения из-за обстрелов, угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра нет. Великобритания отправит на Украину более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2. США считают, что Украине нужны средства для ударов по Крыму, пишет газета The New York Times. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:45

В ЛНР обнаружили схрон с взрывчаткой.

08:42

Министерство обороны США попросило командование контингента американских войск в Южной Корее (USFK) передать часть своего оборудования Украине, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на USFK — ТАСС.

08:39

Франция рассматривает возможность поставить Украине свои танки Leclerc, но решение пока не принято — ТАСС со ссылкой на издание Politico.

08:35

Администрация Соединенных Штатов считает, что сейчас еще не время поставлять Вооруженным силам Украины американские танки Abrams, сообщил заместитель министра обороны по политическим делам Колин Кол, который вернулся в США после поездки на Украину — ТАСС.

08:32

Взрыв прозвучал утром в городе Николаеве на юге Украины — ТАСС со ссылкой на агентство РБК-Украина.

В 07:15 мск в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Она продлилась 45 минут.

08:30

Две робототехнические платформы «Маркер» могут пройти испытания в зоне специальной военной операции, чтобы проверить вспомогательные системы визуального наблюдения и транспортировки грузов, сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика — НПО «Андроидная техника».

08:28

Объем очередного пакета военной помощи, который США собираются предоставить Украине, может составить $2,6 млрд — ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

08:27

Администрация Соединенных Штатов намерена включить в очередной пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено в пятницу, несколько боевых бронированных машин Stryker, артиллерию, боеприпасы, однако в нем не будет танков Abrams — ТАСС со ссылкой на газету Politico.

08:25

08:24

08:23

Администрация США считает оскорбительными высказывания Сергея Лаврова о том, что шаги Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение «русского вопроса», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби — ТАСС.

08:21

США считают, что Украине нужны средства для ударов по Крыму, пишет газета The New York Times — ТАСС.

08:20

Боевая работа расчетов гаубиц Д-20 в ходе спецоперации.

08:18

Великобритания отправит на Украину более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2 — ТАСС.

08:16

И.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил об отсутствии контактов между Москвой и Брюсселем по вопросу урегулирования на Украине — ТАСС.

08:14

Председатели комитетов по делам вооруженных сил и по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майк Роджерс и Майкл Маккол призвали администрацию президента США и американских союзников «незамедлительно отправить Украине критически важные вооружения, необходимые для победы над Россией» — ТАСС.

08:12

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры — РИА Новости.

08:10

Каховскую ГЭС защитили от риска разрушения из-за украинских обстрелов, угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра нет, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

08:08

Украинские власти перебросили часть войск с херсонского направления в Донбасс, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

08:06

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы — РИА Новости.

08:04

Шестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в Соледаре, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

08:02

Российские войска уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставляют на Украину, и не оставят без ответа удары по своей территории, включая Крым, заявил посол в США Анатолий Антонов — РИА Новости.

08:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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