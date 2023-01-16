В МИД РФ упрекнули ЕС в выдвижении невыполнимых условий получения виз для россиян

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что некоторые страны Евросоюза выдвигают гражданам РФ заведомо невыполнимые условия для получения виз. В Совфеде призвали ответить на «дискриминацию» зеркальными правилами выдачи российских виз иностранцам.

«Невыполнимые условия»

Замминистра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил ТАСС, что страны Евросоюза «свели к минимуму оформление россиянам многократных виз». По его словам, некоторые государства выдвигают российским туристам невыполнимые требования.

Иванов отметил, что западные страны «ужесточают» условия выдачи виз – «вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз». Представитель МИД напомнил, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония прекратили выдачу виз и запретили российским туристам въезжать на свою территорию.

«Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций», — пояснил Иванов.

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета федерации Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале, что нынешняя политика Евросоюза – «доказательство дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта».

Сенатор добавил, что до сих пор не удается «добиться» от МИД РФ «внятной позиции — какие ответные действия Россия готова принять в отношении этих стран в ответ на открытую дискриминацию».

«Необходимо, чтобы правила выдачи иностранным гражданам российских виз были зеркальными и содержали такой же (вплоть до невыполнимых) набор требований. От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям — только так можно защитить права россиян», — уверен Клишас.

Отмена упрощенного визового режима

6 сентября 2022 года еврокомиссар Илва Йоханссон объявила, что Еврокомиссия одобрила решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. По ее словам, ЕК также может утвердить рекомендации относительно отказа в выдаче виз и аннулирования уже действующих. Согласно ее данным, к сентябрю у россиян было до одного миллиона действующих виз в страны Евросоюза.

Еврокомиссар подчеркнула, что у стран ЕС должно быть право отказать в визе «определенным категориям» российских граждан, которые «могут нести угрозу национальным интересам, внутренней безопасности или международным отношениям». Йоханссон уточнила, что приоритет в обработке заявок на визы будет отдан тем, кто путешествует по гуманитарным причинам, а не туристам.

«С помощью этих рекомендаций мы сможем гарантировать, что мы всегда будем открыты и готовы предоставить защиту тем, кто в ней нуждается, например, журналистам, диссидентам, правозащитникам, студентам и тем, кто приезжает по семейным причинам», — сказала еврокомиссар.

9 сентября на сайте Совета Евросоюза появилось сообщение, что он утвердил решение о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Также стало известно, что решение вступит в силу 12 сентября.

«Это приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз», — говорилось в сообщении.

Нововведение увеличило срок выдачи визы до максимальных 45 дней, сократилось количество выдаваемых разрешений на въезд. Кроме того, оно расширило возможности ЕС выдавать однократные визы строго под сроки поездки вместо многократных.

Также уточнялось, что решение было принято в ответ на начало военной спецоперации России на Украине, которой РФ «подорвала доверие и растоптала фундаментальные ценности» международного сообщества.

6 сентября президент России Владимир Путин заявил на заседании президиума Госсовета по туризму, что стране не стоит «цепляться за взаимность» в вопросах визового режима с другими странами. По его мнению, следует следовать принципу взаимности только тогда, когда это «идет на пользу».

«Если нам что-то мешает — зачем нам такие принципы? <…> Надо быть погибче», — считает президент.

В октябре 2022 года стало известно, что Германия утвердила новые требования для выдачи виз россиянам. Туристов, желающих посетить страну, обязали предоставить выписку «из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС». Кроме того, россиянам для получения разрешения на въезд в Германию теперь можно оформлять страховку только в европейских компаниях, сообщала Ассоциация туроператоров.