«Закон для негодяев». В России хотят конфисковать имущество оскорбляющих страну граждан

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил принять «закон для негодяев», по которому можно будет изымать имущество у граждан, которые уехали и оскорбляют страну, ее жителей и военнослужащих. В Совфеде инициативу поддержали.

«Полагают, что правосудию до них не дотянуться»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что некоторые уехавшие из России граждане в последнее время позволяют себе оскорблять родину, ее жителей, «солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц». По мнению парламентария, их цель — «выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом».

«Согласно законодательству РФ, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил. Установить состав преступления — это задача следствия. Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно», — считает Володин.

По его мнению, «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря России. Они сдают в аренду свою недвижимость, а также «продолжают получать гонорары за счет российских граждан». Парламентарий считает, что при этом они «позволяют себе публично лить грязь на Россию» и «чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться».

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет», — предложил Володин, спросив подписчиков, как они относятся к этой инициативе.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в беседе с ТАСС сказал, что считает возможным воплотить идею Володина.

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», — заявил сенатор.

Скандальные интервью

В начале января 2023 года актер Артур Смольянинов, покинувший Россию после начала военной спецоперации, дал интервью изданию «Новая газета Европа». Артист сказал, что если бы принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. Он добавил, что ему все «плевать», в «какой форме останется Россия» — «развалится» или «останется один ЕАО, а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Смольянинов отметил, что ничего, кроме ненависти, к гражданам России, которые поддерживают военную спецоперацию, не испытывает.

Интервью актера вызвало волну негодования в России, его заявления осудили официальные лица страны. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить в отношении Смольянинова уголовное дело.

Накануне член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев сообщил, что направит обращение в СКР с жалобой на высказывания лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Парламентария возмутило интервью, которое музыкант дал еще в мае 2022 года. Гребенщиков сообщил, что направил Украине средства, собранные от концерта в Берлине, а также назвал власти России и поддерживающих спецоперацию граждан фашистами.

Ограничения для уехавших граждан

5 декабря глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас предложил ввести ограничения для граждан, которые покинули Россию.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом. – «Газета.Ru»), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал сенатор в интервью «Ведомостям».

25 декабря Володин в своем Telegram-канале предложил повысить налоги для уехавших граждан.

«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — полагает спикер Госдумы.

Его возмутило, что «уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает».