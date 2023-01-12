«Отвратительное поведение». В Госдуме решают, как наказать артистов, «предавших» Россию

В России необходимо создать список артистов, которые не должны участвовать в проектах и появляться на площадках, финансируемых государством, заявила РИА Новости депутат Госдумы от Екатерина Стенякина. Это не первая попытка воздействия на работников культуры, так, например, уехавших из России предлагалось совсем не упоминать, иноагентам хотели запретить выступать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Стенякина сделала такое предложение на фоне заявления главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской о необходимости отрезать от любого финансирования артистов, выступающих против России, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат.

«Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством.

<…> Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение», — сказала Стенякина.

Лишение «кормовой базы»

Поводом же для заявления Ямпольской стали слова актера Артура Смольянинова. 8 января он в интервью «Новой газете. Европа» заявил, что готов воевать на стороне Украины против России. Высказывание вызвало острую реакцию как в сети, так и со стороны российских властей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают».

«Мы так долго обсуждаем, как бы отнять у Смольянинова звания. У него нет ни званий, ни госнаград. Тем, у кого они есть, поверьте, большинству это безразлично. А что им небезразлично? У них здесь «кормовая база». Значит, надо отрезать от всевозможных «кормушек», – сказала Ямпольская.

По слова депутата, контент с участием артистов, которые выступают против РФ и «наговорили на несколько уголовных статей», следовало бы заблокировать в стране, и законодатели совместно с Роскомнадзором могли бы разработать подобный механизм.

Хватит «мусолить плевки»

Еще 10 мая сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил разработать законопроект, запрещающий упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала спецоперации на Украине, поскольку «это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть».

По его словам, любые упоминания, даже негативные, играют артистам на руку, поскольку способствуют их продвижению, ведь «как говорится, для артиста, кроме некролога, любая информация о нем, даже плохая, хороша». Цеков отметил, что законопроект в случае его принятия обяжет и СМИ, и все интернет-ресурсы перестать упоминать таких представителей культуры, в документе может быть предусмотрена и мера наказания за нарушение подобного запрета. Цеков уверен, что при соблюдении запрета этих артистов «через год уже никто не вспомнит».

С предложением Цекова согласился депутат Госдумы Сергей Бурлаков. Он также объяснил запрет на упоминание только растущей популярностью артистов.

Он считает, что необходимо прекратить «мусолить в СМИ недостойные российского гражданина плевки в сторону родной страны».

«Многие артисты, покинувшие Россию, не стесняются поливать грязью Родину в социальных сетях, раздают направо и налево интервью, где осуждают своих соотечественников. При этом добавляют, что не против давать концерты в России. Двойные стандарты не должны сойти с рук», — добавил депутат.

В конце октября музыкант Юрий Лоза поддержал данную меру. По его словам, в вопросах продвижения следует отдать предпочтение тем, кто «реально работает на страну».

Нет – иноагентам

2 ноября музыкант, депутат Госдумы Денис Майданов предложил «полностью отключить от российского информационного поля» артистов, признанных Минюстом РФ иностранными агентами и критикующих СВО.

«Должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, даже упоминание в СМИ. Если у нас сами медиа не понимают, что этот артист, контент нежелательны сегодня здесь, значит, будем помогать им законодательно. Но хочется, чтобы общество само поскорее очистилось», — заявил Денис Майданов порталу News.ru.

Званий – лишить

28 октября Telegram-канал Mash сообщил, что в Минкульте РФ разрабатывают законопроект о лишении званий народных и заслуженных артистов, которые уехали из России после начала СВО на Украине. По данным Mash, обсуждались меры наказания, которые пропишут в законопроекте, в том числе возможность лишения российского гражданства.

В самом Минкульте, однако, эту информацию не подтвердили.

«Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает», — уточнили в министерстве.

За лишение гражданства выступали и некоторые представители культуры. Так, 27 октября директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предложил лишать российского паспорта деятелей, которые на фоне проведения спецоперации СВО дискредитируют понятие «культурный человек» и предают понятие «русский человек».

«В культуре требуется проведение специальной, уж простите меня, военной операции. Потому что... на мой взгляд, происходящее говорит о том, что наведение порядка давно необходимо», — говорил Запашный. Также, по его мнению, таких деятелей культуры стоит лишать госнаград и званий народных артистов.