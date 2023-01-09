«Он не кажется неприятным». Макрон рассказал об общении с Путиным

Эммануэль Макрон в интервью телепрограмме Les Rencontres du Papotin рассказал об особенностях личного общения с российским коллегой. По словам главы Франции, парадоксальность Путина в том, что он при очной встрече «не кажется неприятным». О том, как Макрон воспринимает Путина, — в материале «Газеты.Ru».

Эммануэль Макрон в интервью французскому телевидению рассказал о своем видении конфликта на Украине и опыте общения с Владимиром Путиным.

«Когда вы с ним встречаетесь, он не кажется неприятным человеком. Вот в чем парадокс», — заявил президент Франции.

По мнению Макрона, российская спецоперация на Украине началась с целью «вернуть территории и расширить границы России до границ империи, которая когда-то существовала».

The Telegraph отметило, что интервью для Les Rencontres du Papotin было записано в ноябре, до кардинального изменения риторики Макрона в адрес российского президента и по вопросу украинского конфликта. Британское издание напомнило, что изначально Макрон был одним из главных сторонников переговоров с РФ и лично с Путиным, однако в последнее время взгляд в Елисейском дворце на этот вопрос кардинально изменился.

Так, Франция стала первой страной, которая поставила Киеву танки западного производства — легкие колесные танки AMX-10 RC (иногда классифицируются как французские тяжелые бронемашины, несмотря на наличие танкового 105 мм орудия).

«Это то, что посылает четкий сигнал всем нашим партнерам – нет никакой рациональной причины, по которой Украина до сих пор не была снабжена западными танками», — объяснил поставки Макрон.

5 января глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж все равно считает необходимым сохранять диалог с РФ.

«У нас есть контакты с Россией на всех уровнях, и мы хотим сохранить эти контакты с Россией. <...> Я имела возможность говорить с [главой МИД России] Сергеем Лавровым, мы пересекались на международных конференциях, например на полях G20», — сказала она.

За 2022 год Франция направила Украине порядка €200 млн в качестве гуманитарной и военной помощи. В течение прошлого года Париж передал Киеву 18 САУ CAEZAR, две РСЗО LRU, два зенитных ракетных комплекса Сrotale, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, топливо и средства индивидуальной защиты. Планируется выделение Киеву €76,5 млн для восстановления пострадавшей от ракетных ударов энергосистемы. Кроме того, этой зимой Франция начала передачу Украине систем противовоздушной обороны, номенклатура изделий не называлась.

Последствия пандемии

В конце сентября Макрон в интервью CNN заявил, что действия российского президента не поддаются рациональному объяснению.

«Всем ясно, что лидер, решивший начать войну, лидер, решивший пойти на эскалацию, — это Путин. У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий пандемии из-за изоляции Путина. Он взял на себя очень тяжелую ответственность за себя, свой народ, очевидно, за народ Украины и за всех нас. Вот как я вижу вещи»,

— сказал Макрон.

Тогда же он прокомментировал решение Путина о проведении частичной мобилизации в России с 21 сентября. Этот шаг он назвал ошибкой, указав на упущенную возможность «встать на путь мира».

В том же интервью он сообщил, что несколько месяцев назад Путин рассказал ему, что действия России — это ответная реакция на провокации и агрессию со стороны НАТО.