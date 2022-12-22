«Европа должна защитить себя»: Макрон призвал к независимости от США

Конфликт России и Украины обнажил уязвимость Европы перед внешними угрозами и сильную зависимость от США, заявил французский президент Эммануэль Макрон. ЕС необходимо добиваться большей автономии, в том числе и в технологическом ключе. Макрон снова заявил, что при строительстве новой архитектуры европейской безопасности гарантии придется дать и Москве, и Киеву. Если же придерживаться сценария уничтожения одной из сторон — возможно, новую систему безопасности будут выстраивать уже Турция с Китаем.

Европа должна добиться большей автономии от США и занять более весомую роль в НАТО. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Monde.

«Европа должна защитить себя. Европа должна получить технологическую автономию от США, создать настоящую европейскую опору в НАТО. Это не альтернативный проект», — заявил Макрон журналистам, возвращаясь из рабочей поездки в Иорданию.

По его словам, вооруженный конфликт на Украине выявил уязвимость Европы перед Россией и другими потенциальными противниками и одновременно сильную зависимость от Соединенных Штатов.

Рассуждая о новой концепции европейской безопасности, Макрон отметил, что он в любом случае задержит вступление Украины в североатлантический альянс.

«Вступление Украины в НАТО было бы воспринято Россией как нечто конфронтационное. Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО или нет — а это не самый вероятный сценарий, — ей придется дать гарантии безопасности», — заявил французский лидер.

Макрон считает, что новая архитектура европейской безопасности выходит далеко за рамки вооруженного конфликта на Украине — речь идет о безопасности Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана и даже Белоруссии. «Мы не можем рассматривать безопасность этого региона только через призму НАТО», — добавил президент.

Как пишет Le Monde, Макрон придерживается позиции, что гарантии безопасности в свете украинского конфликта должны даваться обеим сторонам — и Киеву, и Москве. И выступает за прочное мирное соглашение с Россией.

«Я всегда четко заявлял, что не верю, что этот конфликт может закончиться только военным путем. При этом я понимаю стратегию многих людей, считающих единственным выходом из этого конфликта — уничтожение одной из сторон. Я осознаю, что моя позиция расстраивает тех, кто придерживается сценария уничтожения. Но пусть все те, кто пытается учить меня морали, объяснят: с кем они сядут за стол переговоров? Я лично не хочу, чтобы их вели только китайцы и турки», — подчеркнул Макрон.

Французский президент не первый раз за последние недели рассуждает о том, что будет после завершения спецоперации на Украине. В начале декабря по итогам визита в США в интервью телеканалам TF1 и LCI он также призывал задуматься над тем, какие гарантии необходимо будет дать Москве для выстраивания новой архитектуры европейской безопасности.

«Мы должны подготовиться к миру: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены НАТО, гарантируя при этом собственную безопасность России в тот день, когда она вернется за стол переговоров», — говорил Макрон.

Он подчеркнул, что договариваясь с Москвой, необходимо учитывать ее опасения, что североатлантический альянс «подступает к ее дверям». Это особенно актуально в свете расширения НАТО за счет Финляндии и Швеции.

В то же время глава государства не отказывается от дальнейшей помощи Украине. «В ближайшие недели мы должны будем помочь Украине выстоять, помочь украинцам продержаться, продолжить военную помощь, избежать эскалации. И подготовить диалог к ​​тому дню, когда все вернутся за стол переговоров», — добавил президент Франции.

В то же время французский аналитический центр «Марс» на днях опубликовал статью, в котором делает выводы, что Украина не сможет победить Россию в текущем конфликте, несмотря на всю поддержку, которую оказывают ей страны Запада. Главной причиной невозможности для Киева одержать победу называется высокий уровень потерь ВСУ, а также наличие у Москвы ядерного оружия, которое она использует как фактор сдерживания.

Аналитики рекомендовали НАТО не «подбадривать украинское руководство иллюзией военной победы». Вместо этого следует признать, что любые конфликты заканчиваются, и европейским лидерам нужно набраться смелости и перестать «проповедовать войну».