«Теории заговоров». Что в Кремле ответили на вопрос об участии Белоруссии в спецоперации

Путин не собирается уговаривать Лукашенко принять участие в спецоперации на Украине, а слухи об этом — глупость, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также рассказал, о чем будут разговаривать лидеры во время переговоров в Минске, об условиях газовых контрактов для Белоруссии и о скором ответе на введенный Западом потолок цен на нефть.

Про «принуждение» к СВО

Сообщения о том, что российский президент Владимир Путин прибыл 19 декабря в Минск, чтобы принудить Белоруссию принять участие в специальной военной операции на Украине, не соответствуют действительности и являются глупостью. Об этом на ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как к абсолютно глупым измышлениям, безосновательным измышлениям», — ответил он на вопрос журналистов об отношении к подобной информации.

Слухи, что Путин посетил Минск, чтобы уговорить белорусского президента Александра Лукашенко участвовать в СВО, появились после слов официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта. Ранее в понедельник он заявил, что Берлин обеспокоен этим визитом российского лидера из-за возможного изменения позиции Белоруссии по отношению к спецоперации на Украине.

Путин прибыл в Минск 19 декабря, вместе с ним в белорусскую столицу прилетели министр обороны Сергей Шойгу и глава МИДа Сергей Лавров. Лукашенко в октябре говорил, что стянул к границе с Украиной 15-тысячную группировку войск для сдерживания потенциальных ударов по своей территории. При этом Лукашенко отрицал намерение Белоруссии принимать участие в СВО.

Про слухи о газовых контрактах

Во время брифинга Песков также призвал не доверять слухам об обсуждении выгодных для Минска условий поставок газа, которые якобы обещает Москва за участие Белоруссии в СВО.

«Все эти теории заговоров, торгов, это все газетные утки, на них не нужно обращать внимание», — сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что у Белоруссии действительно уникальные льготные условия по газовым контрактам. И сейчас по этой теме между Минском и Москвой продолжаются контакты. При этом, по словам Пескова, газовые вопросы действительно стоят на повестке переговоров Путина и Лукашенко.

Про повестку встречи

Песков не стал отрицать, что лидеры будут обсуждать вопросы военного характера. Но они не будут главными во время встречи.

«Отношения настолько развернутые, многосторонние, и сегодня представится возможность провести ревизию, сверить часы по союзным программам, интеграционным и актуальным вопросам торгово-экономической повестки дня. При этом, конечно, поговорить и по военным аспектам, учитывая неспокойное и турбулентное окружение, и обменяться мнениями по актуальным международным проблемам», — объяснил представитель Кремля.

По его словам, Белоруссия остается для России союзником и партнером номер один. И в диалоге между двумя странами никогда «никто никого не заставляет».

«Путин и Лукашенко постоянно общаются, общаются очень насыщенно в плане содержания. Сейчас представилась возможность прилететь в Минск», — добавил Песков, напомнив, что из-за пандемии российский президент не посещал белорусскую столицу более двух лет.

Про другие вопросы

Тему возвращения к двухгодичной срочной службе в армии журналистам следует адресовать министерству обороны, ответил Песков. Он также сообщил, что главу Минобороны Сергея Шойгу можно будет об этом спросить в Минске, куда он также прибыл на российско-белорусские переговоры.

Обсуждения возврата к двухлетнему сроку срочной службы в России начались практически сразу после начала спецоперации и активизировались после объявления в сентябре частичной мобилизации. В Госдуме и Совете Федерации посчитали, что в двухлетней службе в армии сейчас нет необходимости. В Минобороны и Кремле подтверждали, что возврат не обсуждается. Однако 17 декабря Михаил Фотин, один из военных комиссаров Подмосковья, анонсировал скорое возвращение к срочной службе в течение двух лет.

Дмитрий Песков также заявил, что конкретный ответ Москвы на введение западными странами потолка цен на нефть, сейчас близок к финализации.

«Есть некие наработки, которые уложены на бумагу, но есть дополнительные предложения, которые сейчас рассматриваются, обсуждаются. Нет задачи выпускать на-гора, есть задача выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Эта работа сейчас продолжается, но она близка к завершению», — резюмировал пресс-секретарь президента.