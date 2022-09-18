«Европа стреляет себе в ногу»: Венгрия выступила против антироссийских санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз обратил внимание, что санкции Европы бьют по ней самой же. По его мнению, ЕС «стреляет себе в ногу». Орбан считает, что боевые действия на Украине могут продлиться до 2030 года, а Украина рискует потерять до половины своей территории.

Вооруженный конфликт с Россией может привести к тому, что Украина потеряет до половины своей территории, предположил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет газета Népszava. Свое мнение он выразил на встрече с активистами партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз».

«По словам премьер-министра, эта война может продолжиться до 2030 года, а Украина может потерять от трети до половины своей территории», – сообщило издание со ссылкой на участников мероприятия.

СМИ отмечает, что боевые действия могли бы быть локальными, но из-за вмешательства Запада «война стала глобальной, и теперь Европа, устанавливая санкции [против России], сама себе стреляет в ногу».

Венгерский политик предупредил, что из-за энергетического кризиса этой зимой может быть остановлена работа до 40% европейской промышленности.

По его мнению, необходимо предотвратить продление санкций против России еще на полгода. Как пишет газета, Орбан сознает, что он единственный, кто занимает такую позицию в ЕС.

Что касается Запада, Орбан в конце июля заявил, что спецоперация России на Украине может «демонстративно положить конец западному господству, которое было способно разными способами в некоторых случаях создавать, объединять весь мир против кого-то».

Виктор Орбан против санкций ЕС

В середине сентября Европарламент большинством голосов обвинил правительство Орбана в попытке подрыва основных ценностей ЕС.

Страны союза перестали считать Венгрию демократической страной — сейчас ее стоит расценивать как государство с «гибридным режимом избирательной автократии».

Это первый случай, когда члены ЕС признали, что один из участников содружества не привержен демократии – основному условию для вступления в ЕС.

По мнению законодателей, в Венгрии находятся под угрозой избирательная система, независимость судебной власти, неприкосновенность частной жизни, плюрализм СМИ и т.д.

«Что касается решения Европарламента, то мы думаем, что это из области шуток. Но мы не смеемся потому, что это скучная шутка», – ответил Орбан на обвинение ЕС.

Он также назвал Европу «энергетическим карликом»: «Мы учили, что санкции вводит сильный против слабого. Но мы сейчас видим, что мы в Европе – энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана».

Ранее он обращал внимание европейских политиков на то, что «попытки ослабить русских» при помощи «11 тыс. санкций» «не увенчались успехом».

«Напротив, жестокая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени», – приводит его слова агентство MTI.

Орбан уверен, что если не изменить санкционную политику против России, то «ситуация в Европе будет непростой». Кроме того, отказ от альтернативных источников энергии при отсутствии российского газа приводит к подорожанию «собственной жизни и усложнению положения собственной промышленности в глобальной конкуренции».

Но в Венгрии, заверил глава правительства, дефицита энергии не будет.

Почти при каждом своем выступлении о последствиях ситуации на Украине для Европы Орбан приводит метафоры, связанные с ударом по европейским странам.

«Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому она сейчас везде задыхается», – сказал он в эфире радио Kossuth.

Он также обратил внимание, что санкции не помогают Украине и не способствуют урегулированию конфликта в этой стране.

«Брюссель должен признать, что это была ошибка, что эта [санкционная] политика не оправдала ожиданий и даже имела противоположный эффект», — пояснил премьер-министр.