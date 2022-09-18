«Киев потеряет треть или половину территории». В ЕС снова заговорили о разделе Украины

Конфликт на Украине рискует затянуться надолго, а Киев в результате может потерять значительную часть своих земель, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. По его прогнозам, это будет треть или даже половина от нынешних территорий страны. Ранее бывший глава румынского МИД призвал Украину уступить Венгрии Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым. Подробнее — в материале «Гезеты.Ru».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина может потерять до половины своих территорий в результате конфликта. «Конфликт на Украине был бы локальный, но вмешался Запад и сделал его глобальным», — сказал он на закрытой встрече партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» (цитата по Nepszava).

В результате, по мнению венгерского премьера, военные действия могут продолжаться около восьми лет. «Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории», — отметил премьер.

Орбан также подчеркнул, что Будапешт будет выступать против санкций в отношении России, потому что они стали «выстрелом себе в ногу» для стран Евросоюза. «Из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности», — констатировал он.

«В неестественных границах»

Накануне бывший министр иностранных дел и образования Румынии Андрей Марга, выступая на презентации своей книги «Судьба демократии» в Алба-Юлии, заявил, что нынешние границы Украины «неестественные» и стране принадлежат чужие территории.

«Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, России — Донбасс и Крым. Это территории других стран», — сказал он.

По мнению Марги, украинские власти до сих пор так и не смогли построить демократию, в стране запрещены некоторые партии и контролируется телевидение. Экс-министр выразил уверенность, что Россия, Украина, США, Германия и Китай должны сесть за стол переговоров. Только в таком случае, по его мнению, возможен мир.

Украинское посольство в Бухаресте сочло его слова «неприемлемыми ни при каких обстоятельствах».

«Сожалеем, что Андрей Марга, бывший министр европейского и демократического государства, выступает с заявлениями, ставящими под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ», — говорится в сообщении диппредставительства, распространенном сегодня в соцсетях.

В посольстве подчеркнули, что обеспечение полного уважения этих базовых принципов — основа безопасности и стабильности в Европе.

«Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах. Они являются особенно вопиющим отклонением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы», — добавили в украинском диппредставительстве.

Альтернативная карта

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в июля опубликовал карту, на которой Украина изображена примерно в тех границах, о которых говорит румынский экс-министр. Восточные и южные области Украины (Черниговская, Харьковская, Сумская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская) изображены в составе РФ, Винницкая и Черновицкая — в составе Румынии, западные (Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Ровненская, Житомирская, Волынская, Львовская) — в составе Польши, Закарпатская — в составе Венгрии.

В мае об угрозе целостности Украины со стороны Польши заявили в Кремле. «То, что из Польши идет весьма и весьма враждебная риторика в последние месяцы, она традиционная и давно не была дружественной. Но в последние месяцы она стала враждебной. И то, что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы — это тоже очевидные факты», — сказал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чуть позже в российском МИД предупредили, что польские власти готовят план «ползучей экспансии» на украинскую территорию. А «увязка» с российской военной спецоперацией используется Варшавой как предлог. В июне в СВР получили данные о том, что Украина добровольно передает свой суверенитет Польше.