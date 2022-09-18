«Киев потеряет треть или половину территории». В ЕС снова заговорили о разделе Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина может потерять до половины своих территорий в результате конфликта. «Конфликт на Украине был бы локальный, но вмешался Запад и сделал его глобальным», — сказал он на закрытой встрече партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» (цитата по Nepszava).
В результате, по мнению венгерского премьера, военные действия могут продолжаться около восьми лет. «Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории», — отметил премьер.
Орбан также подчеркнул, что Будапешт будет выступать против санкций в отношении России, потому что они стали «выстрелом себе в ногу» для стран Евросоюза. «Из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности», — констатировал он.
«В неестественных границах»
Накануне бывший министр иностранных дел и образования Румынии Андрей Марга, выступая на презентации своей книги «Судьба демократии» в Алба-Юлии, заявил, что нынешние границы Украины «неестественные» и стране принадлежат чужие территории.
«Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, России — Донбасс и Крым. Это территории других стран», — сказал он.
По мнению Марги, украинские власти до сих пор так и не смогли построить демократию, в стране запрещены некоторые партии и контролируется телевидение. Экс-министр выразил уверенность, что Россия, Украина, США, Германия и Китай должны сесть за стол переговоров. Только в таком случае, по его мнению, возможен мир.
Украинское посольство в Бухаресте сочло его слова «неприемлемыми ни при каких обстоятельствах».
«Сожалеем, что Андрей Марга, бывший министр европейского и демократического государства, выступает с заявлениями, ставящими под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ», — говорится в сообщении диппредставительства, распространенном сегодня в соцсетях.
В посольстве подчеркнули, что обеспечение полного уважения этих базовых принципов — основа безопасности и стабильности в Европе.
«Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах. Они являются особенно вопиющим отклонением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы», — добавили в украинском диппредставительстве.
Альтернативная карта
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в июля опубликовал карту, на которой Украина изображена примерно в тех границах, о которых говорит румынский экс-министр. Восточные и южные области Украины (Черниговская, Харьковская, Сумская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская) изображены в составе РФ, Винницкая и Черновицкая — в составе Румынии, западные (Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Ровненская, Житомирская, Волынская, Львовская) — в составе Польши, Закарпатская — в составе Венгрии.
В мае об угрозе целостности Украины со стороны Польши заявили в Кремле. «То, что из Польши идет весьма и весьма враждебная риторика в последние месяцы, она традиционная и давно не была дружественной. Но в последние месяцы она стала враждебной. И то, что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы — это тоже очевидные факты», — сказал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чуть позже в российском МИД предупредили, что польские власти готовят план «ползучей экспансии» на украинскую территорию. А «увязка» с российской военной спецоперацией используется Варшавой как предлог. В июне в СВР получили данные о том, что Украина добровольно передает свой суверенитет Польше.