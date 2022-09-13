«Больше нет никаких преимуществ»: Почему Финляндия не может остановить выдачу виз россиянам

Финляндия не считает полный запрет выдачи виз россиянам возможным с юридической точки зрения, заявили в МИД страны. Глава консульского департамента финского внешнеполитического ведомства Юсси Таннер заявил, что на уровне ЕС ранее было решено отменить упрощенный визовый режим с РФ. С финской стороны правила выдачи въездных документов для россиян поменялись.

МИД Финляндии не видит законных оснований для полного запрета на выдачу виз гражданам России. Об этом заявил руководитель консульского департамента министерства Юсси Таннер, передает ТАСС.

«Полная приостановка выдачи виз или прекращение действия всех туристических виз — это те меры, для введения которых у нас не существует законных оснований», — сказал дипломат.

Финский чиновник добавил, что на уровне Евросоюза на прошлой неделе было решено отменить для россиян упрощенный визовый режим. Хельсинки, по словам Юсси Таннера, исходит из принципа верховенства права, и каждое заявление на визу рассматривается индивидуально.

С финской стороны, в соответствии с правилами ЕС, порядок выдачи въездных документов для российских граждан поменяется.

Визовый сбор возрастет с 35 до 80 евро. Увеличится срок оформления визы – с 10 до 15 дней.

«Россияне [теперь] оформляют визы так же, как, к примеру, граждане Узбекистана или Монголии. У них больше нет никаких преимуществ», — сказал Таннер.

Финляндия также отменяет политику гибкости в отношении получаемых от заявителей документов для визы. Поэтому больше времени гражданам РФ придется потратить на сбор документов для консульства.

Финляндия скептически относится к решению Польши и Прибалтики полностью остановить выдачу россиянам въездных виз. По словам Юсси Таннера, такое решение можно принять только совместно на уровне Евросоюза — и путем внесения поправок к соглашению о Шенгенской зоне. Полный запрет на шенгенские визы для русских он считает «маловероятным шагом в нынешних обстоятельствах».

Напомним, 6 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Предполагается, что стоимость виз и сроки их оформления значительно увеличатся, а их выдача в туристических целях будет осуществляться в последнюю очередь. ЕК также требует от стран ЕС проверять претендентов на визу «на благонадежность».

С 1 сентября Финляндия принимает заявления российских граждан на туристические визы один раз в неделю и только в четырех городах России.

Теперь финский визовый оператор в РФ VFS Global будет принимать заявления на туристические визы по понедельникам и только в четырех из 23 российских визовых центров, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске.

Для всех российских заявителей будет доступно лишь две тысячи свободных мест на подачу туристических виз в месяц. Визовые заявления можно подавать только в категории, которая соответствует цели поездки.