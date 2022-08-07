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Политика

«Он разжигает огонь на Украине». Экс-лидер Pink Floyd назвал Байдена военным преступником

Пользователи Twitter поддержали слова Роджера Уотерса об Украине и НАТО

Сооснователь и экс-вокалист Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил президента США Джо Байдена в «разжигании огня» на Украине. Он также назвал американского лидера военным преступником. Дмитрий Медведев приветствовал критику Уотерса в адрес Байдена и добавил, что «есть еще адекватные люди на Западе», а украинский посол назвал музыканта «безвольным» и «заблудшим» человеком, посоветовав ему переехать в Россию.

Один из основателей и бывший вокалист британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью телеканалу CNN, что президент США Джо Байден «разжег огонь» на Украине, а также назвал его «военным преступником».

Во время концертов Уотерса в рамках тура «This Is Not A Drill» («Это не учения») на экранах показывают портреты людей, которых вокалист включил в список «военных преступников». Рядом с фото Байдена появляется надпись «Just getting started» («Только начинает»). В свой перечень музыкант также добавил экс-президента США Дональда Трампа.

Сооснователь Pink Floyd во время своих сольных концертов предупреждает фанатов, что, если они не выносят его рассуждений о политике, то могут «отправляться в бар».

Журналист CNN спросил музыканта, почему среди фотографий «военных преступников» есть фотография президента США.

«Президент Байден? Во-первых, он подливает масло в огонь [конфликта] на Украине, это серьезное преступление. Почему США не призовут президента [Украины Владимира] Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой чудовищной войне?» — заявил Уотерс.

На замечание телеведущего, что Уотерс винит в военных действиях не ту сторону, музыкант ответил, что действия Москвы стали ответом на продвижение НАТО к российским границам.

Экс-вокалист Pink Floyd также предложил журналисту подумать, что «сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде».

9 марта Уотерс назвал спецоперации России на Украине «преступной ошибкой» и «поступком гангстера». Тогда музыкант призывал немедленно остановить военные действия. При этом он выразил сожаление, что страны Запада усугубляют конфликт, поставляя оружие Украине, вместо того, чтобы заниматься дипломатией.

Как отреагировали в России и на Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приветствовал слова критики Уотерса в адрес Байдена.

«Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!» — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он также повторил, что «военная операция России на Украине – это наш ответ на расширение НАТО» и сопроводил пост музыкальной композицией «Wish You Were Here».

В свою очередь, посол Украины в Австрии Александр Щерба осудил высказывания британского музыканта.

«Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?» — заявил дипломат.

Отношение Pink Floyd к конфликту

В апреле группа Pink Floyd выпустила новую песню под названием Hey Hey, Rise Up! в поддержку украинских военных. Это первая новая композиция группы за последние 28 лет.

В ее основу лег мотив украинской народной песни «Ой у лузi червона калина» (Ой на лугу красная калина), которую исполнил вокалист группы «БумБокс» Андрей Хлывнюк.

В середине марта Pink Floyd заявила о намерении удалить все свои песни со стриминговых сервисов в России и Белоруссии. Гитарист группы Дэвид Гилмор отмечал, что его невестка — украинка, а внуки хотят посетить эту страну.

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