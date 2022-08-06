Байден излечился от коронавируса после «рикошета»

Американский президент Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. У 79-летнего политика выявили заболевание 21 июля, он пропил пятидневный курс препарата Paxlovid, после чего анализ показал, что президент выздоровел. Однако спустя несколько дней у него вновь появился кашель, а тест снова оказался положительным. О том, как Байден боялся заболеть, а потом все-таки заболел и вылечился — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на COVID-19, говорится в заявлении лечащего врача политика Байдена Кевина О'Коннора.

«Сегодня утром результат его теста на антитела к вирусу SARS-CoV-2 был отрицательным. В целях предосторожности президент, как уточнялось ранее, продолжит соблюдать меры строгой самоизоляции, пока результат теста во второй раз не будет отрицательным», — сообщил доктор.

«Президент по-прежнему чувствует себя очень хорошо», — добавил О'Коннор.

С момента заражения президента США прошло более двух недель. Известно, что Байден заразился подвидом омикрон-штамма BA.5. Первый положительный тест он сдал 21 июля. По словам врача, Байден перенес болезнь легко: у него были слабые симптомы, в том числе насморк, высокая утомляемость, температура и кашель.

Политику был назначен пятидневный курс приема препарата Paxlovid, после которого несколько его тестов на коронавирус были отрицательными.

Президент поблагодарил американцев и врачей, которые следили за его лечением. Симптомы болезни были не столь значительны в основном благодаря сделанным ранее прививкам, и он смог работать «без передышки» на протяжении всех прошедших пяти дней, рассказал американский лидер. 27 июля он вернулся к работе в очном режиме.

Теория «рикошета»

Однако 30 июля президент снова сдал положительный тест, что медики объяснили теорией «рикошета» — у незначительной части пациентов после отрицательных результатов теста могут регистрироваться повторные проявления симптомов или положительные результаты. Случаи рецидива обычно проходят почти бессимптомно, но пациенты в соответствии с указаниями Центра по контролю и профилактике заболеваний США вынуждены возобновлять режим самоизоляции. По словам О'Коннора, у Байдена после «рикошета» был лишь легкий кашель.

Обозреватели The New York Times отмечали, что Байден оказался в сложном положении из-за нового положительного теста на коронавирус, так как повторный уход на карантин подрывает усилия главы Белого дома превратить болезнь в «позитивную историю».

Изоляция Байдена подтверждает неприятный факт, что пандемия в США не исчезла, несмотря на снижение уровня смертности от коронавируса. Карантин также помешал президенту совершить серию поездок внутри страны, которые могли бы повысить снижающийся рейтинг политика. Согласно последнему исследованию Gallup, рейтинг одобрения работы Байдена впервые упал ниже 40% и составил 38%.

Как 5 августа сообщил Белый дом, президент и первая леди Джилл Байден уже в понедельник отправятся в восточную часть штата Кентукки, чтобы встретиться с пострадавшими от наводнений.

Превентивные меры

Байден стал 46-м президентом США в 2021 году. Он самый старый глава в истории страны: в ноябре ему исполнится 80 лет.

Политик принимал тщательные меры, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией. Он прошел полный курс вакцинации и позже получил две бустерные прививки. Две первые дозы вакцины Pfizer/BioNTech Covid-19 были ему введены перед инаугурацией в январе 2021 года, позже он ревакцинировался в сентябре и в марте.

В 2020 году, когда пандемия только началась, он избегал большинства мероприятий, которые обычно проводятся во время предвыборной кампании. Политик также оставался в строгой изоляции в первые месяцы своего пребывания в должности.

В июле Байден рассказал, что переболел раком из-за загрязнения окружающей среды в том регионе, где он рос. «Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла [автомобиля]. Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — отмечал президент.

Позже в Белом доме уточнили, что политик, говоря об обнаруженном у него раке, не имел в виду, что болеет им в настоящее время.

Согласно сообщениям врача О'Коннора, Байден страдает от мерцательной аритмии, гиперлипидемии, гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии и небольшой сенсорной нейропатии ног.