Иноагентов будут вычислять по-новому

Госдума приняла в первом чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который обобщает нормы законодательства об иноагентах. Документ уточняет такие понятия, как «иностранный агент», «иностранное влияние» и «иностранный источник». Депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что законопроект планируют принять в весеннюю сессию.

Проект закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» предлагает объединить и актуализировать основные положения, содержащиеся в различных законах, в единый законодательный акт. В соответствии с ним будет формироваться статус иностранного агента.

Кто такой иностранный агент?

Согласно тексту документа, иноагентом можно будет признать физическое или юридическое лицо (в том числе коммерческую компанию), а также любую общественную организацию, если те получили «поддержку и (или) находятся под иностранным влиянием в иных формах» и занимаются политической деятельностью или собирают сведения в области военной деятельности РФ.

При этом органы публичной власти и политические партии, а также госкорпорации и религиозные объединения не будут признавать иностранными агентами.

Что такое «иностранное влияние»?

Законопроект определяет иностранное влияние как предоставление иностранным источником лицу поддержки или «оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и другими способами».

Поддержкой будет считаться предоставление денежных средств или другого имущества, а также оказание иностранным источником научно-технической и организационно-методической помощи.

«Любой контакт с иностранцем, международной организацией и тем более с органами власти иностранного государства может быть интерпретирован как иностранное влияние», — заявила юрист Татьяна Глушкова в беседе с изданием «Коммерсантъ».

«Категория «влияния» не определена, попасть под нее может, например, подруга, у которой муж иностранец», — отметила в свою очередь юрист Анастасия Буракова.

Кто такие «иностранные источники»?

К иностранным источникам, согласно проекту, будут относиться иностранные государства и их органы публичной власти, международные и иностранные организации, иностранные граждане и лица без гражданства.

Российские граждане и организации, которые получают деньги от таких лиц или выступают посредниками при получении материальной помощи, также могут быть признаны иностранными источниками.

Реестр иноагентов и порядок исключения из него

Проект закона предполагает создание единого реестра иноагентов вместо существующих четырех (для СМИ, физлиц, НКО и объединений без юрлица).

В перечне планируется указывать информацию об основаниях приобретения такого статуса, а также сведения о физлицах, аффилированных с иноагентом.

Заработает порядок исключения из реестра иноагентов, в котором будут прописаны основания для принятия такого решения.

Если в течение года до подачи заявления об исключении из перечня лицо не получало помощь от иностранных источников, это может стать таким основанием. Факт отсутствия помощи из-за рубежа установит Минюст в ходе внеплановой проверки.

Если иностранный агент в течение трех месяцев после попадания в реестр отказался от получения денежных средств и иной помощи от иностранных источников, его также могут исключить из реестра.

Кроме того, таким основанием могут стать прекращение деятельности общественного объединения или структуры, ликвидация юридического лица и смерть гражданина, признанного иноагентом.

Кто такие «аффилированные лица»?

Аффилированными лицами проект предлагает считать руководителей, учредителей, участников и сотрудников организаций-иноагентов. В частности, речь может идти о сотрудниках СМИ, признанных иноагентами.

В список войдут и те, кто «получал имущественную поддержку для осуществления политической деятельности» от иностранных агентов.

На аффилированных лиц не будут распространяться требования и ограничения, установленные для иноагентов, отмечается в документе.

Один из авторов законопроекта депутат Андрей Луговой допускал ранее, что ко второму чтению понятия об иностранном влиянии и аффилированных лицах могут скорректировать.

Новые запреты для иноагентов

Документ предлагает запретить иноагентам вести преподавательскую деятельность и воспитательную работу с несовершеннолетними, просветительскую деятельность для них (проводить лекции и семинары), а также создавать контент для детей и подростков.

Такие лица не смогут получать гранты и поддержку от государства.

Люди и организации, признанные иноагентами, не смогут быть организаторами публичных мероприятий, входить в составы ОНК и отделения Общественной палаты РФ, быть членами избиркомов и спонсировать избирательные кампании.

Им также запрещено занимать должности в органах публичной власти.

Иноагентам запретят быть инвесторами стратегических предприятий, важных для обороны и безопасности страны. В частности, речь идет о компаниях, производящих вооружения и военную технику, работающих в сфере авиации и космонавтики, а также в области разведки и добычи полезных ископаемых.

Иноагенты по-прежнему будут обязаны маркировать свои публичные сообщения (все, кроме сообщений «личного или бытового характера»), сдавать финансовую отчетность, а также раз в год проходить бухгалтерский аудит (для юрлиц).

Документ поддержало правительство

Кабмин поддержал проект закона, однако высказал несколько замечаний к нему.

В правительстве обратили внимание, что документом не определен круг информации, распространение которой может повлечь присвоение статуса иноагента. Без такого уточнения ограничения могут быть наложены на лиц дружественных государств, взаимодействующих с международными объединениями, участниками которых является Россия.

Депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что законопроект об иноагентах планируют принять в весеннюю сессию. По его словам, до завершения сессии осталось мало времени.

Законопроект был внесен в Думу 25 апреля. Соавторами выступили 15 депутатов и трое сенаторов. Один из них, Андрей Климов, пояснил, что одна из целей документа «закрыть дополнительные лазейки для иноагентов». При этом сенатор Андрей Клишас назвал нецелесообразным изменение законодательства.

«Постоянно менять закон в той сфере, которая только складывается, в той сфере, где правоотношения еще окончательно не сложились, это пути в никуда»,— заявил политик.

История иноагентов в России

Реестр СМИ-иноагентов существует с декабря 2017 года. На данный момент этом списке содержится информация о более чем 160 СМИ, юридических и физических лицах.

В последний раз перечень обновлялся 3 июня, когда в него включили журналистов Алексея Пивоварова, Олега Кашина и Михаила Соколова, активистку Ирину Данилович, художницу Юлию Цветкову и политолога Николая Петрова.

С апреля 2022 года Минюст ведет отдельный список физлиц-иноагентов, в котором сейчас восемь человек. В частности, в него вошли журналисты Евгений Киселев, Матвей Ганапольский и Владимир Кара-Мурза (младший), предприниматели Евгений Чичваркин и Михаил Ходорковский и шахматист Гарри Каспаров.