«Появилась надежда». Эвакуацию гражданских с «Азовстали» могут провести в ближайшее время

Генсек ООН Антониу Гутерриш посетил сегодня Киев, чтобы обсудить с президентом Владимиром Зеленским эвакуацию мирных граждан с территории «Азовстали» в Мариуполе. После этих переговоров в Киеве объявили, что начинают планировать гуманитарную операцию и готовы к переговорам по эвакуации. В Кремле на это ответили, что «не видят темы для переговоров», а все гражданские лица могут выйти с территории предприятия в любой момент.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила, что на Украине начали разработку плана операции по эвакуации гражданских лиц из «Азовстали» в Мариуполе. Заявление было сделано сразу после встречи президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Президент Зеленский сегодня встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из «Азовстали», — написала Верещук в Telegram.

«Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию», — добавила она.

Зеленский также подчеркнул на брифинге, что Киев готов к неотложным переговорам по эвакуации людей. «Мы сегодня уделили этому вопросу много времени. И я буду верить, как и, прежде всего, все те близкие тех людей, которые там заблокированы, что генеральному секретарю и нам всем удастся получить желаемый результат», — сказал он.

Гутерриш встретился с Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Киеве. Он также успел посетить сегодня Ирпень, Бучу и Бородянку.

Встреча в Киеве

На встрече с украинским лидером обсуждались вопросы эвакуации мирных граждан из Мариуполя. «На данный момент я лишь могу сказать, что мы делаем все возможное, чтобы это [эвакуация] произошло. Я не собираюсь давать какие-либо комментарии, которые могли бы подорвать эту возможность», — рассказал генсек журналистам после переговоров (цитата по Reuters).

Гутерриш подчеркнул, что не может раскрывать детали и сроки эвакуации. «Чего вы хотите? Чтобы спаслись люди или чтобы я сказал что-нибудь, что помешает этой операции? На данный момент я лишь могу сказать, что мы делаем все возможное, чтобы воплотить [эвакуацию] в реальность», — обратился он к прессе.

Какие-либо комментарии, по его словам, могут «подорвать эту возможность». «Моим главным и единственным приоритетом являются страдающие люди, люди, которые должны быть спасены», — добавил генсек, призвав воздержаться от публичного обсуждения в СМИ всех деталей эвакуации.

По словам Гутерриша, на встрече с Зеленским также обсуждались пути продвижения в вопросе эвакуации людей с территории завода «Азовсталь». «И пока мы говорим, ведутся интенсивные обсуждения для продвижения по этому предложению, чтобы воплотить его в жизнь», — подчеркнул глава организации.

Как сообщил на брифинге заместитель Гутерриша Фархан Хак, Управление ООН по гуманитарным вопросам уже сформировало команду, которая занимается эвакуацией гражданских лиц.

По его словам, «условий на земле» для начала эвакуации пока нет. На подготовку потребуется несколько дней: персонал ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) стягивается на места, отслеживает интенсивность военной активности.

Хак также отметил, что «обсуждения ведутся в множестве мест» — как с украинскими властями, так и с Минобороны РФ.

Встреча в Москве

Гутерриш направил послания в постпредства России и Украины при ООН с просьбой на имя президентов двух стран принять его в своих столицах 19 апреля.

26 апреля Гутерриш встретился в Москве с президентом Владимиром Путиным. Как заявили в офисе генсека, российский лидер согласился привлечь МККК к эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали». Он также предложил дать представителям Красного Креста и ООН доступ к сдавшимся в плен в Мариуполе украинским военным. Путин подчеркнул, что пленных «содержат в абсолютно нормальных условиях», а раненым оказывают полноценную медицинскую помощь.

Гутерриш в ходе переговоров отметил, что ему понятны претензии России по ситуации на Украине и вопросам безопасности, но эти вопросы «необходимо решать, основываясь на разных инструментах, предложенных уставом ООН». В ответ Путин заявил, что спецоперация была начата в соответствии с уставом ООН.

Путин также сообщил, что в Мариуполе боевые действия подошли к концу, и российская сторона находится в контакте с теми, кто находится на заводе «Азовсталь».

Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня подчеркнул, что «не видит темы для переговоров» по ситуации вокруг «Азовстали». «Президент сказал вполне ясно — гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», — пообещал пресс-секретарь Путина.