Военная операция России на Украине. День 64-й

❗️Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что нападение Украины на российские объекты является законным, так как соответствует нормам международного права.
По словам министра, Великобритания намерена поставлять Украине противокорабельные ракеты для борьбы с Военно-морским флотом России.
Министр обороны Великобритании Бен УоллесGlobal Look Press
Порядка 600 тыс. человек ушли в простой или находятся под риском увольнения из-за ухода ряда иностранных компаний из РФ, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Курс евро на открытии торгов на Мосбирже опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2020 года, доллар снижается до 72,93 рубля.
⚡️Компания Japan Tobacco (сигареты Winston, Camel, LD, Петр I, Glamour, Sobranie) рассматривает вариант продажи своего табачного бизнеса в России из-за ситуации вокруг Украины.
Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о конфискации замороженных российских активов для помощи Украине.
Речь идет об активах стоимостью от $2 млн, которые принадлежат российским энергетическим компаниям, а также иностранцам, попавшим в санкционные списки США. Законопроект поддержали 417 конгрессменов, 8 высказались против.
Документ еще предстоит одобрить Сенату США, а затем его отправят на подпись Байдену.
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим за мужество и героизм в ходе военной операции по защите Донбасса.
Орден Мужества вручили командиру мотострелкового соединения.
❗️Российские банки обратились к ЦБ с предложением отложить выпуск в обращение новых банкнот из-за проблем с поставкой и обслуживанием оборудования, вызванных санкциями, сообщает РИА «Новости».
Санкции вынудили уйти из России поставщиков банкоматов и многокарманных счетно-сортировальных машин, а вся кассовая техника, которая используется для обработки банкнот, является импортной.
Министерство обороны Украины попросило США предоставить разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle c ракетами AGM-114 Hellfire.
❗️Росздравнадзор ведет переговоры с некоторыми производителями об увеличении объемов поставок лекарств в РФ.
Ни один зарубежный производитель лекарств не заявлял о прекращении поставок в Россию, сообщило ведомство.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан собирается посетить Украину для расследования преступлений. Он сказал, что в своей деятельности старается придерживаться объективного подхода к Москве и Киеву.
«Я не за Россию и не против нее, равно как не за Украину и не против нее. Это вопрос политики, — утверждал прокурор. — За что мы выступаем, так это за законность, в пользу человечности. Мы будем делать свою работу, всегда есть различные пути добиться правды».
Россия расширит применение института конфискации по российскому законодательству и примет сопоставимые меры в отношении имущества иностранных резидентов, если страны Запада начнут проводить конфискацию имущества россиян, заявил сенатор Андрей Клишас.
Телевышка Херсона, ретранслирующая российские телеканалы, устояла после ракетного удара 27 апреля со стороны украинских войск, сообщили РИА «Новости».
Агентство опубликовало видео с обломками ракет, упавших в городе.
❗️Возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
В Белгороде ночью был слышен взрыв. Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора, в городе сработали системы ПВО.
Вашингтонская администрация изучает возможность передачи Украине замороженных в США активов Банка России, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
В Федеральной резервной системе США может быть заморожено почти $100 млрд, принадлежащих ЦБ РФ.
Минстрой России планирует помогать в восстановлении Мариуполя. В ведомстве рассказали, что сейчас идет обследование.
Ростовская область, часть районов которой граничит с Донбассом, готовится к самым разным сложностям, но необходимости дополнительно усиливать меры безопасности пока нет, заявил губернатор региона Василий Голубев.