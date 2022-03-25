Кремль: у Москвы пока нет официальной позиции насчет восстановления Мариуполя

Песков отметил, что президент России Владимир Путин пока «никак не формулировал свою позицию на этот счет».
«На этот счет сейчас нет никакой официальной позиции <...>. Поэтому я ничего не могу сказать. <...> Как минимум, мы должны дождаться завершения специальной военной операции», — пояснил он.
Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать заявление Турчака по поводу Мариуполя. Ранее тот сообщил, что как только закончится спецоперация, в Мариуполь сразу «зайдут наши строители». «Все навалимся. Восстановим и дома, и предприятия, и порт, и школы с садиками. Уже сейчас работаем над тем, чтобы пенсионеры с освобожденных территорий получали наши пенсии. Пока им назначают минималку. Но по мере установления дел, стажа, выплаты вырастут. Ни у кого не должно быть сомнений — Россия здесь навсегда», — уточнил Турчак.
Песков в ответ указал, что Турчак таким образом реагирует на происходящее. «Как один из руководителей ведущей политической силы России, конечно, высказывает партийные соображения, свои соображения. Партия инициативна, она живо реагирует на происходящее», — сказал пресс-секретарь.
Минобороны РФ 11 марта сообщило, что российские войска полностью блокировали Мариуполь. «Город заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, основные дороги заминированы националистами», — уточнили в министерстве.
Первый замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов 23 марта передал, что силы ДНР «смогли освободить Мариуполь как минимум наполовину». «При этом обстановка в городе по-прежнему напряженная», — отмечал он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 марта рассказал, что российские силы взяли под контроль здание городской администрации Мариуполя.
Турчак 24 марта сообщил, что город сильно пострадал в боях. «Сотни домов разрушены или сгорели. «Азов» с гражданскими объектами не церемонился — оборудовал в них огневые точки, а при отходе целенаправленно разрушал. Россия обязательно все это восстановит. Сейчас важно обеспечить безопасность и восстановить тепловой контур в пострадавших домах», — указал он.
Местный житель в начала марта рассказывал, что «половины Мариуполя уже нет».
«Когда два дня назад оттуда мы уходили, <...> каждый четвертый дом был или вот с такой дырой в стене, или без крыши, или без стекол. <...> Выбитые стекла, горящие квартиры. И вот два дня, которые мы наблюдали Мариуполь сверху, над ним постоянно было зарево, город горел. Там от Мариуполя уже ничего не осталось», — поделился беженец.
Партия «Единая Россия» 24 марта сообщила, что организовала в Мариуполе центр гуманитарной помощи. Он открылся в здании, где работал магазин METRO. «Организована раздача продуктов питания, предметов первой необходимости, бытовой химии. Здесь также можно зарядить телефон и получить сим-карту», — описала партия.
Глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что Мариуполь — это крупный торговый и промышленный город. По мере того, как украинские силы отступают, специалисты республики могут оценить степень его разрушения, и что нужно для восстановления. «Планируем все восстановить, все запустить, чтобы предприятия работали», — обещал Пушилин.
Жители Мариуполя с территорий, занятых ДНР, могут эвакуироваться из города. Так, есть пункт временного размещения в поселке Володарское, где людей обеспечивают всем необходимым, оказывают медицинскую помощь, после чего переправляют в Россию. «Ежедневно через пункт проходит в среднем около 1 700 человек», — сообщала «Единая Россия».
«В Ростове есть несколько пунктов временного размещения, дальше — по вашему выбору. В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу», — добавлял Турчак.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев 23 марта сообщил, что всего из города вывезли уже 81 958 человек. Помимо них, из Мариуполя удалось эвакуировать 26 граждан Вьетнама и Иордании.