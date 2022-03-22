«Компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить вопрос Крыма и Донбасса на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако он считает, что решение принято не будет. По мнению Зеленского, для начала Украине нужно получить гарантии безопасности.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы Крыма и признания республик Донбасса после получения украинской стороной гарантий безопасности.

«Я считаю, что это очень тяжелая история для всех — и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал – гарантии безопасности, завершение войны. При этом договориться, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, но после этого», — сказал президент в интервью, опубликованном на сайте украинского Общественного телевидения.

«На первой встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальны, для нас они важны <...>. Но я уверен, что это решение будет не на этой встрече», — указал политик.

Он отметил, что в вопросах гарантий безопасности украинская сторона будет говорить о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства. «А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом, <...> [но] и Радой, и народом Украины», — сказал украинский лидер.

Зеленский напомнил, что в начале своего президентства обещал «сделать все, чтобы Донбасс и Крым вернулись». Он назвал это «вопросом времени», а также сказал, что первым шагом в этом процессе будет предоставление Киеву гарантий безопасности и окончание военной операции.

Заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов заявил агентству РИА «Новости», что крымчане и жители ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения специальной военной операции.

Степанов отметил, что «общий ход событий, разворачивающихся в соседней стране, позволял с высокой долей вероятности предполагать, что все закончится именно так».

Референдум по компромиссам в переговорах

Украинский президент считает, что возможные компромиссные договоренности с Москвой необходимо вынести на референдум.

«Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма», — сказал Зеленский.

«Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией, — сказал глава государства. — Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом».

Зеленский отметил, что «компромисс — это вещь, при которой вы должны знать за какую цену он будет достигнут, а мы не можем отказаться ни от пяди нашей земли».

По его словам, Украина не согласится на выполнение ультиматумов, которые на переговорах выдвигает российская сторона.

«У нас есть ультиматум, вот есть пункты — выполняйте, и тогда мы закончим войну — это неправильно, ни к чему не приведет, ни к какому результату. Вопрос не во мне, вопрос опять-таки в том, что люди и власть объединены. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, не можем этого сделать», — сказал глава государства.

20 марта в интервью CNN Зеленский заявлял, что Киеву надо найти такую модель, при которой Украина не потеряет свой суверенитет и территориальную целостность, а также предотвратит новые конфликты.

Гарантии безопасности и взаимодействие с НАТО

Президент рассказал, что он считает «нормальным компромиссом» ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит гарантии безопасности от отдельных стран — членов альянса.

«Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам устроить стопроцентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс», — сказал Зеленский.

По его мнению, этот вариант приемлем как для Украины, которая хочет гарантий безопасности, так и для России, которая не хочет распространения НАТО.

Говоря о перспективе членства Украины в альянсе, Зеленский заявил: «Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут [в НАТО], потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать, что, окей, другие гарантии безопасности».

По словам президента, треть государств — членов НАТО не видят Украину в составе блока.

«Существует НАТО, в конституции [Украины] закреплено стремление вступить в НАТО, но некоторые страны [альянса] видят иначе [украинские перспективы], — напомнил Зеленский. — В рамках НАТО примерно одна треть стран, которые нас там не видят. Они даже это открыто заявили». Украинский лидер отметил, что двери НАТО останутся для страны открытыми.

Кремль о перспективах встречи президентов

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на переговорах еще нет существенного продвижения, поэтому рано говорить о встрече лидеров двух стран.

«Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров. Нет договоренностей, которые они [Путин и Зеленский] могут отфиксировать», — сказал пресс-секретарь президента.

Зеленский неоднократно заявлял о готовности встретиться с Путиным еще до начала военной спецоперации на Украине, и после 24 февраля продолжил настаивать на прямых переговорах лидеров государств.