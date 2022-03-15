«Киев не может войти в открытые двери НАТО»

Нужно признать, что Украина не войдет в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, в Киеве годами слышали про «открытые двери», однако теперь понимают, что в альянс Украину не примут. Он призвал создавать новые форматы взаимодействия с Западом и отдельные гарантии безопасности. Российский посол во Франции Алексей Мешков отметил, что вступление Украины в НАТО повлекло бы за собой войну альянса с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать тот факт, что страна не сможет стать членом НАТО.

«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать», — заявил он на встрече лидеров стран Объединенных экспедиционных сил.

Что такое Объединенные экспедиционные силы? Объединенные экспедиционные силы — это военный формат, созданный в 2014 году под командованием Великобритании. Участниками объединения являются Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. ОЭС не являются постоянными войсками, но периодически проводят совместные военные учения.

Президент добавил, что Украина в настоящее время не претендует на активизацию 5-й статьи договора о НАТО. Эта статья предусматривает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса.

«Мы всегда говорим о том, что наше небо нужно защищать так, как и небо альянса. Но мы всегда понимаем, что есть «но». Но: каким будет ответ НАТО членам альянса, если они уже обращаются с просьбой о защите на случай, если и к ним прилетят российские ракеты, и, не дай бог, российские самолеты?» — спросил он.

По словам Зеленского, Украине нужны новые форматы взаимодействия с Западом и отдельные надежные гарантии безопасности.

«Подчеркиваем, нужны новые форматы взаимодействия, новая решительность, и если мы не можем войти в открытые двери [НАТО], то мы должны работать с такими сообществами, с которыми мы можем, и которые будут нам помогать, нас защищать», — указал президент.

Зеленский не впервые говорит о том, что у страны больше нет намерений присоединиться к НАТО. 8 марта украинский лидер заявил, что охладел к вопросу о вступлении в альянс. По его мнению, организация не готова принять Украину и опасается конфронтации с Россией. Президент также подчеркнул, что Киев не будет на коленях ни о чем просить.

Угроза войны НАТО с Россией

Российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что, если Украина станет членом НАТО, это может привести к войне альянса с Россией.

«В доктринальных документах Украины записано, что они готовы вооруженным путем захватить Крым. Если Украина к тому моменту станет членом НАТО, то это будет означать войну НАТО с Россией. НАТО к этому готова?» — сказал Мешков.

Дипломат также раскритиковал решение западных стран об удвоении поставок вооружений Киеву. По его словам, лучше бы Запад отдал эти деньги беженцам.

«А что касается оружия, кроме того, что оно приведет к новым жертвам, часть из этого оружия все равно будет уничтожена точечными ударами ВКС РФ, а то, что останется, будет передано народным милициям ДНР и ЛНР», — считает посол.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь указал, что переговоры между Москвой и Киевом направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины.

«Переговоры, которые сейчас продолжаются — по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз России никогда не исходило», — сказал Лавров.

В Москве неоднократно указывали, что нейтральный статус страны исключает возможность присоединения к любым военно-политическим блокам, в частности, к НАТО.

Позиция Еврозоюза

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее признал, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, в том числе пообещав Украине членство в НАТО.

«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать», — цитируют его «РИА Новости».

Председатель Евросовета Шарль Мишель предупредил, что вступление НАТО в конфликт вокруг Украины может обернуться началом третьей мировой войны.

«Россия — ядерная держава, и мы прекрасно понимаем, что если этот конфликт превратится в [конфликт] НАТО против России, то мы придем к третьей мировой войне», — указал политик.

Киев просит увеличить военную помощь

Украинский президент также призвал западные страны увеличить военную помощь Киеву.

«Без ваших усилий нам было бы крайне тяжело, но поймите, нам нужно еще, — заявил Зеленский. — Мы очень хотим, чтобы вы нам помогли, я уверен, что вы сможете увеличить объем».

Он подчеркнул, что предоставляемый Западом объем помощи большой, но недостаточный. По словам Зеленского, Киев сейчас использует советскую военную технику.

Президент вновь призвал альянс установить бесполетную зону над Украиной, однако добавил, что власти страны понимают, к каким последствиям это может привести. При этом он назвал «самогипнозом» опасения членов НАТО из-за угрозы третьей мировой войны.

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит ответила на это, что альянс не рассматривает вопрос введения бесполетной зоны над Украиной.

«Введение бесполетной зоны над Украиной сейчас не обсуждается. НАТО не преследует эту цель, — сказала она. — Мы не хотим расширять этот конфликт. Полагаю, что рассмотрение введения бесполетной зоны увело бы нас в неправильном направлении».

В то же время политик указала на важность продолжения поставок вооружения и различных видов помощи Украине.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Конгресс США и Зеленский обратились к Белому дому за помощью в передаче Киеву тяжелого вооружения советского производства, в том числе боевых самолетов и зенитного ракетного комплекса С-300. По данным телеканала, поиском стран, обладающих советскими С-300, займется Госдепартамент. Также предстоит решить, как этим государствам компенсируют переданные Украине вооружения.

При этом в Белом доме обеспокоены возможной реакцией России в случае, если передача вооружений Киеву будет одобрена, отметил CNN.