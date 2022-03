«Важно, чтобы все проявляли сдержанность». Китай опроверг данные о просьбе военной помощи от России

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал дезинформацией сообщения американских СМИ о том, что Россия запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине.

«Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией», — сказал дипломат.

Он утверждает, что в последнее время США умышленно распространяют дезинформацию в отношении Китая в контексте ситуации на Украине. Чжао Лицзянь подчеркнул, что позиция Пекина по этому вопросу последовательна и ясна. По его словам, Китай всегда играл конструктивную роль в процессе установления мира и продвижении переговоров.

«В настоящее время крайне важно, чтобы все стороны проявляли сдержанность, содействовали разрядке ситуации, а не подливали масла в огонь, продвигали дипломатическое урегулирование вопроса, а не его эскалацию», — отметил представитель китайского МИД.

Министр иностранных дел Китая Ван Вэньбинь ранее заявил, что Пекин будет содействовать продвижению диалога между Москвой и Киевом для урегулирования конфликта.

О чем писали американские СМИ

Газета Financial Times 13 марта выпустила материал, согласно которому Белый дом получил информацию о запросе Россией военной помощи у Китая для проведения специальной операции на Украине. Как заявили изданию американские чиновники, Москва якобы просит у Пекина военное оборудование и другую поддержку с начала проведения операции. При этом издание не уточняет, о каком именно оборудовании может идти речь.

CNN со ссылкой на два источника в Вашингтоне передавал, что Россия попросила у Китая дроны и экономическую поддержку.

Аналогичные статьи были опубликованы в газетах The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times. СМИ также утверждали, что Россия обратилась к Китаю за дополнительной экономической помощью, чтобы противостоять серьезным ударам, вызванных санкциями со стороны США и Европы.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя посольства Китая в Вашингтоне сообщало, что тот «никогда не слышал» о просьбе Москвы о военной помощи.

Вашингтон пригрозил последствиями за помощь России

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон постарался донести до Пекина, что Китай столкнется с «последствиями», если попытается помочь Москве компенсировать потери от западных санкций.

«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери [от санкций]», — сказал Салливан в интервью CNN.

Он не ответил на вопрос, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина, если тот попытается помочь России, но указал, что это повлечет за собой последствия для КНР.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо утверждала, что китайские компании, которые продолжат поставлять продукцию в Россию в обход санкций, будут «жестко наказаны». В частности, по ее словам, ответные меры США приведут к «фактическому закрытию» завода крупнейшего производителя чипов Semiconductor Manufacturing International Corp в Шанхае и других китайских компаний.

В Пекине отмечали, что Китай всегда выступал против любых незаконных односторонних санкций, а в ситуации с Украиной из-за санкций не должны пострадать интересы КНР и других стран.

Нейтралитет Пекина

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее заявил, что в украинском кризисе страна придерживается политики нейтралитета и многовекторности.

«Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны», — указывал он.

По его словам, Пекин продолжит улучшать сотрудничество с Киевом и Москвой для достижения взаимной выгоды и результатов.