Спецоперация на Украине. День 19-й

ЦБ РФ расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю и упростит порядок установления официального курса евро.
Число прибывших в Россию из Донбасса и Украины приблизилось к 250 тысячам, сообщил источник ТАСС.
В Государственной думе предложили создать реестр коммерческих структур, покинувших российский рынок или приостановивших работу на нем по политическим соображениям. С этой инициативой выступил депутат, член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
По его мнению, для таких компаний необходимо установить новый статус — неблагонадежных юридических лиц, брендов, правообладателей торговых марок.
За минувшие сутки из Мариуполя и пригородов в Новоазовский район эвакуированы 86 человек, включая 15 детей, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
Семнадцать человек эвакуированы из ДНР и ЛНР в город Нерюнгри, из них 11 — дети, они уже устроены в школы и детские сады, администрация города помогает взрослым с трудоустройством, сказала РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева.
Украинские войска в 8.23 выпустили 25 снарядов калибром 122 мм по двум населенным пунктам в ДНР, сообщило представительство Донецкой народной республики в СЦКК.
Правительство Японии обратилось к местным компаниям по обмену криптовалют с требованием приостановить сделки с контрагентами из РФ, против которых японские власти ввели санкции из-за ситуации на Украине — ТАСС.
Чартерный авиарейс с вывезенными с Украины китайскими гражданами прибыл в Далянь.
К настоящему времени в Китай прибыли уже 12 чартерных рейсов с китайскими гражданами, находившимися на Украине — ТАСС.
Власти Японии планируют в перспективе усилить охрану атомных объектов в стране на фоне ситуации вокруг АЭС на территории Украины, заявил начальник Главного полицейского управления Японии Кэнъити Сакурадзава — ТАСС.
Ко всем АЭС в стране приставлена круглосуточная вооруженная охрана. Ранее в Японии неоднократно высказывали опасения по поводу безопасности атомных объектов на территории Украины, призывая прекратить любые боевые действия в районе украинских АЭС.