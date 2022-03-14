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Политика

Спецоперация на Украине. День 19-й

Онлайн-трансляция 19-го дня военной спецоперации России на Украине

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Михаил Терещенко/ТАСС
Идут 19-е сутки военной спецоперации России на Украине. Новый раунд переговоров России и Украины начнется 14 марта в 10:30 по видеосвязи. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача украинской делегации — добиться его встречи с Путиным. Он также сообщил, что за шесть дней по гуманитарным коридорам были эвакуированы более 130 тысяч человек. А в России заявили, что Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор: под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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9:10

ЦБ РФ расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю и упростит порядок установления официального курса евро.

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Нина Зотина/РИА «Новости»
9:06

Число прибывших в Россию из Донбасса и Украины приблизилось к 250 тысячам, сообщил источник ТАСС.

9:04

В Государственной думе предложили создать реестр коммерческих структур, покинувших российский рынок или приостановивших работу на нем по политическим соображениям. С этой инициативой выступил депутат, член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

По его мнению, для таких компаний необходимо установить новый статус — неблагонадежных юридических лиц, брендов, правообладателей торговых марок.

9:02

За минувшие сутки из Мариуполя и пригородов в Новоазовский район эвакуированы 86 человек, включая 15 детей, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

9:00

Семнадцать человек эвакуированы из ДНР и ЛНР в город Нерюнгри, из них 11 — дети, они уже устроены в школы и детские сады, администрация города помогает взрослым с трудоустройством, сказала РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева.

8:45

Украинские войска в 8.23 выпустили 25 снарядов калибром 122 мм по двум населенным пунктам в ДНР, сообщило представительство Донецкой народной республики в СЦКК.

8:37

Правительство Японии обратилось к местным компаниям по обмену криптовалют с требованием приостановить сделки с контрагентами из РФ, против которых японские власти ввели санкции из-за ситуации на Украине — ТАСС.

8:35

Минобороны РФ показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ российской штурмовой авиацией.

8:33

Бойцы Рамзана Кадырова прибыли под Мариуполь.

8:30

8:27

Чартерный авиарейс с вывезенными с Украины китайскими гражданами прибыл в Далянь.

К настоящему времени в Китай прибыли уже 12 чартерных рейсов с китайскими гражданами, находившимися на Украине — ТАСС.

8:25

Власти Японии планируют в перспективе усилить охрану атомных объектов в стране на фоне ситуации вокруг АЭС на территории Украины, заявил начальник Главного полицейского управления Японии Кэнъити Сакурадзава — ТАСС.

Ко всем АЭС в стране приставлена круглосуточная вооруженная охрана. Ранее в Японии неоднократно высказывали опасения по поводу безопасности атомных объектов на территории Украины, призывая прекратить любые боевые действия в районе украинских АЭС.

8:20

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию событий на Украине. Российская военная спецоперация продолжается уже 19-й день.

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