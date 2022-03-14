Спецоперация на Украине. День 19-й

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В Государственной думе предложили создать реестр коммерческих структур, покинувших российский рынок или приостановивших работу на нем по политическим соображениям. С этой инициативой выступил депутат, член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

По его мнению, для таких компаний необходимо установить новый статус — неблагонадежных юридических лиц, брендов, правообладателей торговых марок.