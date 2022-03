«Это то, что Китай не хочет видеть»: почему Пекин занял сдержанную позицию по операции на Украине

Пекин традиционно пытается маневрировать, прямо не занимая чью-то сторону в конфликте России и Украины.

25 февраля председатель КНР Си Цзиньпин сказал в телефонном разговоре Владимиру Путин, что с уважением относится к действиям России, сообщает сайт Кремля.

Но в китайской трактовке формулировки главы Китая звучали несколько иначе.

«Китай определяет свою позицию, исходя из существа самого украинского вопроса. (…) Китай поддерживает Россию и Украину в решении вопроса путем переговоров. Позиция Китая об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдении целей и принципов Устава ООН является последовательной», — написало агентство «Синьхуа».

Призывы к урегулированию кризиса с помощью именно переговоров раздавались и из уст главы МИД Китая Ван И в разговоре с Сергеем Лавровым. В Пекине отметили, что понимают, что история украинского вопроса — сложная и особенная, а озабоченности России называют рациональными. Но при этом китайская сторона напомнила, что всегда уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран.

На следующий день в разговоре с европейскими коллегами Ван И ко всему прочему добавил, что нынешняя ситуация — «это то, что китайская сторона не хочет видеть».

Не желает видеть Пекин и односторонние санкции, вроде отключения России от SWIFT, так как это «может помешать политическому урегулированию на Украине».

Но 28 февраля позиция КНР, кажется, все-таки немного ужесточилась. Спикер МИД Ван Ваньбинь сказал, что ни одна страна не должна грубо подрывать суверенную безопасность других ради «собственного военного преимущества и абсолютной безопасности». «Следует уважать законные интересы безопасности всех стран», — заявил он.

Заместитель директора ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что дальнейшая реакция Китая по спецоперации России будет зависеть от развития ситуации на Украине.

«Но накопленный за 30 лет ценный капитал доверия и поддержки России и Китая будет работать в пользу того, чтобы не вставать на сторону Запада ради каких-либо возможных выгод. Если бы все это происходило на 10-15 лет раньше, то вполне возможно, что могла бы появиться и осуждающая позиция Пекина. Но когда США четко говорят, что их задача — сдержать Китай и не позволить стать ему вровень с ними, это очень вряд ли случится. Китайское руководство понимает, что очень легко можно испортить отношения с Россией, ничего не выиграв на Западе. Выгоднее быть более сдержанным», — сказал он.

Вспомнить все

Китай — крупнейший торговый партнер России, в 2021 году товарооборот достиг рекордных $146,88 млрд. И потому от решений КНР, вводить ли какие-то меры против России, зависит очень многое для ее экономики.

Два крупных китайских банка все же уже ввели ограничения. Так, крупнейший китайский коммерческий банк Industrial and Commercial Bank of China приостановил выдачу аккредитивов в американских долларах, а Bank of China ограничил финансирование российских товаров на основе собственной оценки рисков.

Эксперт Ломанов допустил, что ряд других китайский компаний и банков также введут ограничения в сделках с Россией.

«Важно понимать, что китайская экономика — не государственная на все 100%, это совсем не Советский Союз. Это, конечно, хорошо отлаженная система, но у китайского частного бизнеса могут быть свои представления о выгоде и уровне рисков потерять какие-то связи с США. Так что вполне вероятны новые ограничения. Мы должны относиться к этому сдержанно, понимая, что у России не будет инструментов что-то противопоставить этому», — сказал он.

Присоединиться к санкциям США открыто активно призывают и китайских политических лидеров. Но пока что в ответ слышат лишь резкую критику в свой адрес.

Однако пример из недавней истории говорит, что однажды интересы Китая и США уже сходились в совместной борьбе против Москвы. 28 февраля исполнилось ровно 50 лет с окончания исторического визита американского президента Ричарда Никсона в КНР, что стало первым шагом в формализации их отношений. Считается, что этот квазисоюз помог американцам победить в «холодной войне», так как Советскому Союзу пришлось разрываться на два фронта и нести дополнительные расходы.

Помнят об исторической дате и в Китае, где Ван И выступил на специальной видеоконференции, заверив, что «Китай никогда не делает ставку на то, что США проиграют».

«Китай надеется, что США будут продолжать быть открытыми и уверенными в себе, поддерживать развитие и прогресс. Точно так же Соединенные Штаты должны уважать путь развития Китая», — сказал он. По словам Ван И, страны должны найти путь, чтобы ладить друг с другом в новой ситуации взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества.

Выгодно давить

Но несмотря на дружелюбную риторику, спецоперация России на Украине все-таки не станет сближающим фактором Пекина и Вашингтона в XXI веке, уверен Ломанов. Слова эксперта подтверждаются перепалкой официальных лиц.

Так, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обратились к властям Китая.

«Сейчас не время оставаться в стороне. Сейчас время возвысить свой голос и осудить действия президента [РФ Владимира] Путина и России, вторгшейся в суверенную страну. (…) Китайское руководство также должно сделать важные шаги — посмотреть на себя и оценить, какое место им будет отведено, когда будут писаться учебники истории», — сказала она.

В Китае в ответ лишь рассказали, что уже прочитали об американской истории. Так, по подсчетам спикера МИД Хуа Чуньин, за неполные 250 лет США только около 20 провели без военных действий за пределами их территории.

«А военное вмешательство оправдывали, иногда говоря, что это защита «демократии», иногда «прав человека», и даже фабриковали при этом дезинформацию», — сказала она.

Кроме того, заместитель директора департамента информации МИД КНР Чжао Лицзянь открыл второй антиамериканский фронт в своем Twitter.

Сначала он опубликовал инфографику со списком более 30 стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. «Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — подписал дипломат.

После чего в его аккаунте появилась карикатура, на которой Дядя Сэм пытается потушить бензином пожар на Украине. «США должны спросить у себя, кто все это затеял», — призвал Чжао.

Александр Ломанов считает, что американцы и впредь будут предпринимать усилия для внесения раскола между Россией и Китаем.

«Ведь стратегию «разделяй и властвуй» придумали вовсе не Псаки с Байденом. Вашингтон будет работать по двум фронтам, — и запугивать Китай, и постоянно вызывать в российских элитах фобии и недоверие к Китаю. США меньше всего заинтересованы в прочном российско-китайском сотрудничестве, поэтому такие усилия не закончатся и после того, как завершится нынешний кризис», — отметил он.

Ломанов напомнил, что при экс-президенте США Дональде Трампе Вашингтон намекал, что Россия должна привести за стол переговоров по вооружениям Китай. По его мнению, это тоже можно было рассматривать как дополнительный повод надавить и создать напряженность.

«А сейчас Вашингтон давит на Китай, так как для него это выигрышно в любом случае: если Пекин не присоединяется к санкциям, то США заявят о своей моральной правоте, а если присоединится — это нанесет существенный ущерб доверию России и Китая, которое складывалось с 1990-х годов», — заключил эксперт.