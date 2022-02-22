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Политика

Китай пригрозил США полномасштабной конфронтацией

Глава МИД КНР заявил, что стратегия США нацелена на сдерживание Китая

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Kevin Frayer/Getty Images
В Министерстве иностранных дел Китайской народной республики допустили полномасштабную конфронтацию страны с США. Глава МИД Китая Ван И заявил, что действия американцев в Индо-Тихоокеанском регионе бросают вызов Пекину.

Ожесточенная конкуренция

«Между Китаем и США существуют и конкуренция, и сотрудничество, и мы не можем просто использовать конкуренцию для определения двусторонних отношений. Некоторые официальные лица США выступают за долгосрочную и ожесточенную конкуренцию с Китаем, которая, вероятно, перерастет в полномасштабную конфронтацию между Китаем и США. Китай еще раз призывает Соединенные Штаты предпринять конкретные действия для выполнения обязательств, взятых на себя президентом Байденом», — говорится на сайте МИД Китая.

Ван И сегодня, 22 февраля, сообщил об озабоченностях Китая госсекретарю США Энтони Блинкену во время переговоров по телефону. По словам главы МИД Китая, Пекин готов построить взаимоотношения с США «на основе трех принципов: взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

При этом он отметил, что стремление Соединенных Штатов сдержать развитие Китая, используя для этого Тайвань, ошибочно. Ван И подчеркнул, что новая версия стратегии Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, в которой Китай назван главным региональным вызовом, нацелено на сдерживание Китая.

Китай неоднократно обвинял США во вхождении американских военных кораблей в территориальные воды, которые в КНР считают своими.

Кроме того, ключевая проблема в отношениях двух стран – статус Тайваня. КНР считает остров своей территорией, но несколько стран признали его независимым государством. США официально независимость Тайваня не признавали, однако поддерживают с ним тесные связи, в том числе в оборонной сфере. Президент Тайваня Цзай Инвэнь заявляла, что угроза от Китая «растет с каждым днем», и говорила, что верит в помощь США в случае нападения Пекина.

Санкции против США

Накануне стало известно, что власти Китая решили принять санкции против США в ответ на продажу Вашингтоном вооружения Тайваню. Ограничения коснутся компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

«В соответствии с положениями закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань», — сказал на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь.

По мнению китайских властей, действия американцев подрывают суверенитет КНР и противоречат двусторонним отношениям между Пекином и Вашингтоном.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что санкции Китая не окажут серьезного влияния на США.

«В структуре выручки Raytheon Technologies и Lockheed Martin абсолютно доминируют военные заказы, они не имеют серьезной диверсификации — на оборонку приходится порядка 80–90% их выручки. И каких-то больших продаж в Китае у них быть не может. Поэтому они существенным образом от этих санкций не пострадают. И даже если небольшие последствия будут, они многократно перекрываются доходами от тайваньских оборонных контрактов», — заявил Кашин «Известиям».

По его мнению, новые ограничения против США напоминают американские рестрикции против России и ее военно-промышленного комплекса, который каких-то связей с Соединенными Штатами не имеет.

«Имеет значение, как китайцы будут это дальше развивать и насколько будут расширять. Среди тех, кто вовлечен в экспорт вооружений на Тайвань, есть и более диверсифицированные структуры, которые имеют существенный бизнес в Китае. Вот там уже возможны нюансы», — заключил эксперт.

Катастрофические последствия

В конце декабря 2021 года журнал Foreign Policy опубликовал статью, авторы которой сочли столкновение США и КНР маловероятным.

«Столкновение между Китаем и США из-за Тайваня маловероятно в 2022 году, но китайские и американские военные всё чаще сталкиваются вокруг острова и в Южно-Китайском море со всеми вытекающими отсюда опасностями», — говорилось в статье.

В том же месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последствия возможного конфликта между США и Китаем будут «катастрофическими для всех».

«Президент [США Джо] Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину… мы разделяем чувство глубокой ответственности за то, чтобы соперничество между нашими странами не переросло в конфликт. Мы относимся к этой ответственности с предельной серьезностью», — сказал Блинкен во время визита в Джакарту, его речь транслировалась на сайте Госдепартамента.

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