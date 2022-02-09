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Политика

Россия потребовала рассмотреть визовые проблемы с США в арбитраже ООН

Постпред РФ передал генсеку ООН просьбу начать арбитраж из-за визовых проблем с США

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Александр Щербак/РИА «Новости»
Постпред при ООН Василий Небензя заявил о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники российского представительства. Американское посольство в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг с середины мая прошлого года, из-за чего дипломаты, которым нужно выехать из США по неотложным обстоятельствам, потом не могут вернуться на работу.

Россия просит Организацию Объединенных Наций провести арбитраж из-за визовых проблем, возникающих у работающих в США сотрудников постпредства. Соответствующее требование содержится в послании генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу от главы российского МИД Сергея Лаврова, переданном накануне постпредом при ООН Василием Небензей.

«Недавно я был у генерального секретаря и передал ему послание министра [иностранных дел РФ], в котором он перечисляет эти проблемы и требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье со страной пребывания для того, чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН», — рассказал Небензя в интервью каналу «Россия-24» (цитата по ТАСС).

По его словам, российские дипломаты пытаются напрямую контактировать с американскими коллегами и часть проблем удается решить точечно. «Тем не менее это все полумеры, это несистемное решение проблемы», — констатировал постпред.

Небензя уточнил, что сотрудники, у которых истек срок визы, не могут покинуть США даже при наличии серьезных гуманитарных поводов. «Условно говоря, смерть родственников близких. Если человек уезжает на похороны, он сюда не вернется, потому что попросту не получит визу», — сказал он.

Почему возникли проблемы с визами

С 12 мая 2021 года посольство Соединенных Штатов в Москве сократило перечень предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановило рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство продолжило работу в минимальном составе: в диппредставительстве работают 120 человек, в то время как раньше в штате было 455 дипломатов.

В декабре глава российского МИД обвинил США в том, что те искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки. Вашингтон признает наличие визовых проблем, но ссылается на «нехватку персонала» в посольстве. Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан сообщил, что американские дипломаты также сталкиваются с проблемами при получении российских виз.

В Москве утверждают, что не создают препятствий для нормального функционирования американской дипмиссии. «Ведь посольству США ничто не мешает заполнить согласованную квоту (455 сотрудников) и стабилизировать работу своей консульской службы», — отмечал Лавров в конце прошлого года.

После сокращения штата посольства в Москве Госдеп внес граждан России, желающих получить американскую визу, в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как «Бездомные национальности». Такая мера применяется в отношении стран, где нет консульства США или нестабильная политическая ситуация мешает сотрудникам дипмиссии рассматривать визовые заявки.

Трибунал из-за захвата дипсобственности

В декабре российская сторона уже обращалась к генсеку ООН Гутерришу с призывом запустить арбитражный трибунал против США. Тогда речь шла возвращении дипмиссии РФ так называемых загородных «дач» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне. Доступ российских дипломатов туда был заблокирован после решения президента Барака Обамы в 2016 году. В Москве заявили, что недвижимость «фактически была захвачена».

«От господина Гуттереша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США», — говорилось в обращении представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат, говоря о поводах для разбирательства, также упоминала и визовый вопрос.

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