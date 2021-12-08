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В Госдепе заявили о прогрессе США и РФ по вопросу о визах для дипломатов

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Россия и США добились некоторого прогресса в вопросах взаимной выдачи виз для дипломатов, заявил представитель Госдепартамента Соедиенных Штатов Нед Прайс. Его слова приводит ТАСС

«В вопросах виз для дипломатов достигнут определенный прогресс», — сказал Прайс.

Он также отметил, что консультации по данному вопросу между двумя сторонами должны возобновиться.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США затягивают продление виз или разрешения на въезд для примерно 100 сотрудников российского посольства. Он указал, что еще около 40 дипломатических работников ожидают получения разрешений на въезд в Москве, при этом многие из них стоят в «листе ожидания» больше года.

До этого сообщалось, что МИД РФ пригласил дополнительных американских дипломатов в Москву, чтобы они нормализовали работу посольства США.

Также стало известно, что граждан России, желающих получить американскую визу, Госдеп США внес в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как «Бездомные национальности». Такая мера применяется в отношении стран, где нет консульства Соединенных Штатов или нестабильная политическая ситуация мешает сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки на получение визы.

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Отношения России и США
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