Российский посол Анатолий Антонов напомнил, что США вновь высылают сотрудников дипмиссии России. На прошлой неделе из Вашингтона уже уехали 27 дипломатов, еще 28 должны покинуть страну до июля. Из-за дипломатической войны, которую в 2016 году развязал тогдашний президент Барак Обама, «проигрывают все», констатировал глава посольства.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская дипмиссия продолжит работу, несмотря на ограничения со стороны американского правительства. Ранее США потребовали отъезда 55 дипломатов, так как их трехлетнее пребывание на территории страны подошло к концу.

На прошлой неделе штат российского посольства в США сократился на 27 человек. Кроме того, еще 28 сотрудников российской дипмиссии должны уехать до 28 июня 2022 года. Сейчас в российском посольстве остаются 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал.

«Хочу сказать это без пафоса... Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения», — заявил посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Антонова, из-за ухудшения дипломатических отношений двух стран «проигрывают все». Он напомнил, что 3 февраля в Вене прошли консультации о нормализации работы посольств, но никаких результатов достигнуто не было.

«Российские коллеги приехали туда с позитивной программой, программа направлена только на одно — снять все ограничения для деятельности дипломатов в США и в России, дать возможность дипломатам спокойно работать, прекратить визовую войну, восстановить нормальную деятельность наших диппредставительств», - рассказал глава российской дипмиссии.

«Попытка затушевать истинное положение дел»

Он добавил, что Вашингтон пытается свести все проблемы международной безопасности к ситуации вокруг Украины, что «абсолютно неправильно». «Это попытка затушевать истинное положение дел», — пояснил дипломат.

Антонов вновь подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину. «Мы постоянно об этом говорим, что Россия не собирается ни на кого нападать, нам это не нужно, не выгодно, это не отвечает нашим интересам. Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — это просто чепуха», — заключил он.

В Москве, как отметил посол, готовы к тому, что Вашингтон введет санкции в ближайшее время. «К сожалению, санкции, мы их ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России», — констатировал дипломат.

Отвечая на вопрос ведущего о том, просчитывает ли Вашингтон возможности ответных шагов со стороны Москвы, посол сказал: «Просчитывается. Здесь просчитывается». «И честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. Они считают, как мне кажется, что мы не пойдем до конца», — заявил Антонов.

Война дипмиссий

Отношения дипмиссий России и США стали рушиться после решения президента Барака Обамы в 2016 году заблокировать доступ к так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне. Тогда же 35 российских дипломатов объявили персонами нон-грата, им и их семьям пришлось в срочном порядке покинуть страну.

Позже США даже угрожали выслать российского посла из Вашингтона, игнорируя призыв Кремля к обнулению всех накопившихся ограничений. Поводом для угроз стал отказ российской стороны немедленно выдать визы охранникам посла Джона Салливана в Москве. Глава МИД России Сергей Лавров назвал требование американцев хамством. «Если это хамство будет продолжаться, у нас есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия», — пригрозил он.

«США, когда закрывали наши консульства, предполагали, что это будет новой мерой давления, и не ожидали симметричного ответа России. В Вашингтоне уверены, что Москва не имела на это права, и теперь «дипломатическая война» нарастает», — считает политолог-американист Малек Дудаков.

В январе министр Лавров встречался в Женеве с госсекретарем Энтони Блинкеном, в ходе переговоров предлагалось «обнулить все, что было» в отношениях дипведомств, прекратив «дипломатическое бодание». Реакции на предложение российского министра пока не последовало.