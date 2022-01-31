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Политика

Постпред РФ при ООН раскритиковал инициативу США провести заседание по Украине

Десять членов Совбеза ООН выступили «за» публичное обсуждение «угрожающего поведения» Москвы

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Большинство постпредов при Совбезе ООН поддержали Вашингтон в намерении обсудить «на открытой площадке» ситуацию вокруг Украины. Против этой инициативы выступили Россия и Китай. Москва считает, что это очередное нагнетание паники, а поведение США можно расценить как «призыв к войне».

Совет Безопасности ООН поддержал инициативу США провести публичное заседание по ситуации вокруг Украины. В СБ ООН входят Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, а также Индия, Мексика, Норвегия, Ирландия, Кения, Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон. 10 из этих стран выступили «за» проведение встречи, Россия и Китай были против, еще три постпреда воздержались. Предполагается, что обсуждение состоится в середине февраля.

Постпред США при Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в последнее время ситуация вокруг Украины активно обсуждалась среди членов СБ ООН в закрытом формате.

«Мы провели много встреч, за последние несколько недель было более 100 встреч – как с российскими официальными лицами, так и консультаций с нашими европейскими и украинскими коллегами», – сказала она, подчеркнув, что теперь надо поговорить об этом «на открытой площадке».

Американские власти запросили проведение публичного обсуждения, считая, что Москва ведет себя «угрожающе» и «наращивает» количество военных на границе с Украиной.

Томас-Гринфилд подчеркивала, что члены СБ должны «полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае если Россия вторгнется на Украину».

«За» проведение такого заседания также выступил и Лондон. Зампостпреда Соединенного Королевства при ООН Джеймс Кариуки заявил, что британские власти хотят, чтобы Россия раскрыла свои планы, касающиеся Украины.

В России не видят необходимости в таком заседании, считая, что это просто нагнетание паники. Российский постпред при ООН Василий Небензя напомнил, что ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал не истерить насчет нахождения российских военных в приграничной зоне.

Призыв США к проведению заседания на тему «вторжения» России на Украину Небензя назвал «неприемлемым вмешательством во внутренние дела страны» и «попыткой ввести в заблуждение международное сообщество по ситуации в регионе и по причине нынешней напряженности». Россия всегда отвергала какие-либо обвинения в «агрессии».

При этом постпред России заметил, что Запад не приводит факты, которые доказывали бы соответствующую позицию по намерениям России.

«Военная акция России против Украины, до которой, как они [западные страны] всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», – подчеркнул дипломат.
Он добавил, что создается впечатление будто США хотят сделать свои домыслы реальностью.

«Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет», — добавил Небензя.

Помимо такого отношения к России на международной арене, западные страны угрожают Москве беспрецедентными санкциями. В частности, иностранные власти рассматривали возможность отключения России от международной системы SWIFT.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев на своей странице в Facebook выразил мнение, что «весьма истерический тон кампании по поводу грозящих России санкций» относится именно к Великобритании, США и Канаде.

При этом у стран, по мнению сенатора, есть как разные мотивы, так и объединяющее их желание представить ситуацию в регионе «предвоенной, Россию – агрессивной, себя – сплоченными и эффективными против угрозы».

«Будем надеяться, что англосаксы скоро наиграются в устрашение и перейдут к победным реляциям на тему – «Москва отступила». Это все же менее кровопролитный вариант по сравнению с провокацией на Донбассе», – заключил политик.

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