В Судане задержали более 20 военных, подозреваемых в попытке переворота

В Судане попытались свергнуть премьер-министра Абдаллу Хамдока. Эксперты считают, что неудавшийся переворот — тяжелой экономической ситуации в стране, уже три года живущей без правительства. Чего хотели добиться заговорщики и есть ли угроза для российской базы, о создании которой договорились в прошлом году Москва и Хартум, — в материале «Газеты.Ru».

Утром 21 сентября на улицах столицы Судана Хартума были замечены танки, перекрывшие дороги и мосты. Официальные представители правительства африканского государства заявили, что

заговорщики из числа военных собирались захватить армейский склад, штаб армии, государственное телевидение и распустить Совет министров и Совет по суверенитету, которые составляют переходное правительство. Оно было сформировано после революции 2019 года, приведшей к свержению и аресту тогдашнего премьер-министра Омара Аль-Башира.

Министр информации Судана Хамза Балул заявил, что военнослужащие, попытавшиеся осуществить госпереворот, действовали именно в интересах Аль-Башира. Был задержан 21 солдат и офицер, сообщили в командовании вооруженных сил страны.

Никаких официальных заявлений от мятежников так и не появилось. Это даже породило версию, что переворот был постановкой.

Президент Суданского политического форума Валид Мадибо пояснил Al Jazeera, что важным фактором, приведшим к мятежу, стало отсутствие гражданского парламента спустя три года после революции, хотя переходное правительство обещало сформировать его уже через три месяца.

«Возникает ощущение, что у руководства полностью отсутствует понимание, как вывести страну из этого болота», — сказал Мадибо.

Что не так в Судане

Нынешняя попытка госпереворота стала результатом кризиса действующей власти и растущего недовольства жителей республики неудавшимися реформами, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» профессор СПбГУ Игорь Герасимов.

«Ситуация в стране никаких позитивных моментов не демонстрирует. Часть людей пока еще живет какими-то химерами революций и революционных преобразований, но факты говорят противоположное — экономика рушится, доллар зашкаливает, за все это время ничего не сделано. Наоборот, идет разрушение существовавшей системы, увеличивается роль племенных групп и лидеров. Подобное развитие событий могут оказаться для Судана пагубным, потому что

у них перед глазами не самые радужные примеры — Афганистан или Сомали.

Судя по всему, это как раз и есть реакция военных, которые, в общем, вспоминали времена, когда хоть и было небогато, но все же была стройная система, а теперь все, что происходит, напоминает хаос, причем, неуправляемый», — рассуждает Герасимов.

По его словам, несмотря на провал переворота, для власти это серьезный сигнал. «Могут последовать и другие акции — народ начинает разочаровываться. Это касается практически всех областей», — сказал эксперт.

Он добавил, что важную роль в развитии ситуации в стране играют межэтнические отношения, поскольку суданская армия состоит преимущественно из племенных вооруженных формирований.

Судану нужна база

Что касается российской военной базы в Хартуме, то для Судана ее размещение все еще актуально, считает Герасимов.

«Здравые политики согласны с тем, чтобы была база, потому что это и карантинные службы, и некое экономическое влияние, и гарантия того, что в страну не полезут исламисты и не начнутся вспышки в напряженных районах, а там их немало», — продолжил он.

Кроме того, эксперт отметил, что угрозы дестабилизации исходят от объявившего независимость Южного Судана, Ливии, Чада. Не решен до сих пор и вопрос Халаибского треугольника (спорный район на границе Судана и Египта).

«Поэтому здесь может быть что угодно. Израиль и США, как вы понимаете, союзнички еще те. Поэтому здравомыслящие политики и, прежде всего, военные выступают за создание российской базы», — добавил Герасимов.

Соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане было подписано в декабре 2020 года.

Оно предусматривает беспошлинный ввоз вооружения, боеприпасов и оборудования, необходимого для работы базы. Кроме того, предполагается развертывание в районе базы средств ПВО и РЭБ. В Минобороны Судана дали понять, что в ответ на размещение российской базы планируют получить экономическую помощь.

Адмирал Виктор Кравченко пояснил «Газете.Ru», что база в Судане позволит ВМФ России контролировать Красное море, побережье Аравийского полуострова, Суэцкий канал.

«По водам Красного моря проходит кратчайший путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря и Атлантического океана. Тот, кто обладает военно-морскими базами на Красном море, может легко взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив, через который в США и ЕС идут поставки углеводородов из монархий Персидского залива», — подчеркнул Кравченко.

Клюнут на миллиард

Однако в апреле 2021 года стали появляться сообщения о заморозке соглашения о создании базы, которые позже были дезавуированы.

Игорь Герасимов пояснил, что на переговорах главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Судана Марьям аль-Махди в июле 2021 года Москва обозначила свою готовность и последовательность в выстраивании партнерских отношений, а Хартум дал понять, что экономические факторы могут оказаться сильнее.

«Если встанет вопрос — база или миллиард долларов — при нынешнем раскладе они, скорее всего, клюнут на миллиард,

поскольку синица в руке лучше, чем журавль в небе. А еще в 2013-2014 годах поддержка создания базы выражалась на уровне парламента страны. Россия на фоне событий в Сирии воспринималась как фактор стабильности», — отметил Герасимов.

Впрочем, повлиять на расклад сил в Судане Россия сейчас не может, полагает Герасимов. Остается только ждать, как будут развиваться события.

«Здесь должна быть пройдена точка, когда люди окончательно поймут, что ожидать нечего. Происходит децентрализация, которая в условиях современного Судана, мне кажется, не нужна», — подытожил Герасимов.