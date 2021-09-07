«Хорошая новость, что они уже торгуются»

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крым будет обсуждаться во время предстоящей встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Сроки, место и формат встречи пока официально не согласованы.
«Хорошая новость — они (Россия – «Газета.Ru») уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы о Крыме никогда не забудем, Крым — это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», — сказал Кулеба в эфире украинского телеканала «1+1».
Также глава МИД Украины призвал Кремль провести откровенный разговор.
«Сегодня они говорят — не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем Россию все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», — сказал он.
Напомним, что 5 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг возможное обсуждение принадлежности Крыма на встрече глав России и Украины.
«А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым», — сказал Песков. Однако Москва не намерена разговаривать с Киевом по поводу полуострова. Крым входит в состав РФ, подчеркнул пресс-секретарь президента, поэтому поднимать этот вопрос на переговорах с главой иностранного государства не имеет смысла. Кроме того, Киев и Москва не смогли «никуда продвинуться в этом плане».
Он также назвал «непосредственной угрозой» продолжающееся стремление Украины в НАТО и теоретическую готовность США этот вопрос обсуждать.
«Первое, Зеленский говорит: «Мы хотим, мы стремимся в НАТО». Американцы говорят: «Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать». Это непосредственно угроза для России. Это возможное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам», — заявил Песков.
А 2 сентября Песков заявил, что США и Украина дружат не для себя, а против России.
«Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление», — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что антироссийская риторика «по Крыму и другим моментам» также вызывает глубокое сожаление.
Разговоры о встрече президентов активизировались на Украине с новой силой после того, как Зеленский заявил 19 августа, что прямые переговоры с Путиным необходимы для «освобождения более сотни украинских политзаключенных, которые были задержаны в оккупированном Крыму».
Напомним, что 23 августа в Киеве прошел форум «Крымская платформа», в завершении которого была принята итоговая декларация. Согласно тексту документа, участники саммита осуждают действия России в отношении полуострова и его жителей.
В частности, «Крымская платформа» обвинила Москву в «нарушениях и ограничении прав человека», «милитаризации полуострова», «изменении демографической инфраструктуры Крыма», а также в «препятствовании свободе судоходства» в Азовском и Черном морях. В результате участники саммита договорились рассмотреть возможность введения дальнейших ограничительных мер, «если действия России этого потребуют».
Кроме того, в документе указано требование к Кремлю обеспечить представителям Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». В заключении декларации уточняется, что к участию в «Крымской платформе» также стоит привлечь и российскую сторону.
Саммит «Крымская платформа» был учрежден украинскими властями для того, чтобы обсудить с иностранными коллегами сложившуюся вокруг полуострова ситуацию, в частности, его присоединение к России. В нем приняли участие более 40 государств.
Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате всенародного референдума. Украина результаты плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт».