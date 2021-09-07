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Политика

«Хорошая новость, что они уже торгуются»

Глава МИД Украины заявил, что на встрече Зеленского и Путина будет обсуждаться тема Крыма

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Алексей Никольский/РИА «Новости»
Министр иностранных дел Украины заявил, что тема Крыма обязательно будет обсуждаться во время будущей встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Напомним, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Крым не может быть пунктом повестки для переговоров лидеров двух стран.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крым будет обсуждаться во время предстоящей встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Сроки, место и формат встречи пока официально не согласованы.

«Хорошая новость — они (Россия – «Газета.Ru») уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы о Крыме никогда не забудем, Крым — это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», — сказал Кулеба в эфире украинского телеканала «1+1».

Также глава МИД Украины призвал Кремль провести откровенный разговор.

«Сегодня они говорят — не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем Россию все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», — сказал он.

Напомним, что 5 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг возможное обсуждение принадлежности Крыма на встрече глав России и Украины.

«А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым», — сказал Песков. Однако Москва не намерена разговаривать с Киевом по поводу полуострова. Крым входит в состав РФ, подчеркнул пресс-секретарь президента, поэтому поднимать этот вопрос на переговорах с главой иностранного государства не имеет смысла. Кроме того, Киев и Москва не смогли «никуда продвинуться в этом плане».

Он также назвал «непосредственной угрозой» продолжающееся стремление Украины в НАТО и теоретическую готовность США этот вопрос обсуждать.

«Первое, Зеленский говорит: «Мы хотим, мы стремимся в НАТО». Американцы говорят: «Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать». Это непосредственно угроза для России. Это возможное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам», — заявил Песков.

А 2 сентября Песков заявил, что США и Украина дружат не для себя, а против России.

«Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что антироссийская риторика «по Крыму и другим моментам» также вызывает глубокое сожаление.

Разговоры о встрече президентов активизировались на Украине с новой силой после того, как Зеленский заявил 19 августа, что прямые переговоры с Путиным необходимы для «освобождения более сотни украинских политзаключенных, которые были задержаны в оккупированном Крыму».

Напомним, что 23 августа в Киеве прошел форум «Крымская платформа», в завершении которого была принята итоговая декларация. Согласно тексту документа, участники саммита осуждают действия России в отношении полуострова и его жителей.

В частности, «Крымская платформа» обвинила Москву в «нарушениях и ограничении прав человека», «милитаризации полуострова», «изменении демографической инфраструктуры Крыма», а также в «препятствовании свободе судоходства» в Азовском и Черном морях. В результате участники саммита договорились рассмотреть возможность введения дальнейших ограничительных мер, «если действия России этого потребуют».

Кроме того, в документе указано требование к Кремлю обеспечить представителям Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». В заключении декларации уточняется, что к участию в «Крымской платформе» также стоит привлечь и российскую сторону.

Саммит «Крымская платформа» был учрежден украинскими властями для того, чтобы обсудить с иностранными коллегами сложившуюся вокруг полуострова ситуацию, в частности, его присоединение к России. В нем приняли участие более 40 государств.

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате всенародного референдума. Украина результаты плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт».

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