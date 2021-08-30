«Байден России ничего не сдает»: Зеленский полетел в США

Владимир Зеленский уже вылетел в США для переговоров с Джо Байденом, несмотря на перенос встречи двух лидеров с 31 августа на 1 сентября. Вашингтон сдвинул переговоры из-за завершения вывода западных сил из Афганистана, к чему с пониманием отнеслись в Киеве. При этом на Украине считают, что сама встреча может состоятся только при условии, что Зеленский примет некий ультиматум России, Германии и США, который ему якобы предъявила Ангела Меркель. Однако эксперты отвергают эту возможность, указывая, что сама встреча выгодна Байдену на фоне поражения США в Афганистане.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «прямо сейчас» отправляется в Вашингтон. По его словам, с 30 августа по 1 сентября президент будет находится в столице США, а после встречи со своим коллегой Джо Байденом отправится в Калифорнию.

«Перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. 31 августа истекает ультиматум «Талибана (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) — или срок эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула — именно то время, которое дал «Талибан».

И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим — и весь день посвятить этой важной для американской стороны теме <…> Мы понимаем, что вопросы безопасности всегда на первом месте», — сказал Никифоров агентству «Интерфакс-Украина».

Информацию, что Зеленский вылетел в США, подтверждает и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, о чем он написал в своем Telegram-канале.

Визит Зеленского в Вашингтон переносится уже третий раз. Изначально в Киеве ожидали, что встреча двух президентов произойдет в июле, но Белый дом поставил переговоры на 30 августа. Затем дату изменили на 31 августа, как отмечали на Украине, из-за расширения программы Зеленского, а потом уже на 1 сентября.

При этом в Белом доме последние изменения даты встречи никак не пояснили. Там лишь отметили, что Байден примет Зеленского 1 сентября, а сам визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины. Кроме того, в Белом доме подчеркнули, что Вашингтон поддерживает курс Киева на реформы и борьбу с коррупцией.

Впрочем, афганская ситуация — а именно вывод западных сил с территории страны на фоне ее захвата боевиками радикального движения «Талибан» — действительно играет серьезную роль в американской повестке дня. Фактический провал эвакуации на фоне серии терактов, в которой погибли американские солдаты, и смертельной давки у аэропорта Кабула поставил Байдена в трудную ситуацию — президента США критикуют как демократы, так и республиканцы, последние даже угрожают ему импичментом.

Афганская проблема последовала вслед за еще одним поражением Байдена, с точки зрения республиканцев и некоторых представителей Демпартии, — отказом от санкций против «Северного потока — 2». За это президента США обвиняли в игре в пользу России, которая якобы сможет использовать газопровод в политических целях, правда, западные СМИ объясняли этот шаг желанием Байдена восстановить подпорченные отношения с Германией.

Зачем Байдену встреча с Зеленским

В подобных условиях возникает вопрос — насколько Байдену необходимы переговоры с Зеленским в данный момент. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что

встреча с президентом Украины важна, несмотря на большое количество проблем для США.

Так, глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Байдену нужна встреча с Зеленским, так как ее отсутствие или отмена усилит критику в адрес президента США внутри страны.

«Это усилило бы критику со стороны демократов в части сговора с Россией и Германией по сдаче интересов Украины. Поэтому переговоры нужны Байдену, чтобы снизить градус критики по этому треку, а также по вопросам «Северного потока — 2». Однако надо понимать, что сейчас Украина абсолютно не в приоритете, на периферии американских интересов», — добавил эксперт.

По мнению Бортника, ничего серьезного от этой встречи Украине ожидать не стоит, в том числе обещания какой-либо компенсации по «Северному потоку — 2» — эта встреча нужна Байдену номинально, никаких серьезных вопросов решать на ней он не станет.

«Вероятно, это будут формальные заявления Байдена о поддержке территориальной целостности Украины и негативной оценке «Северного потока — 2». Они будут транслироваться внутри американского истеблишмента как демонстрация того, что Байден России ничего не сдает», — отметил эксперт.

В то же время, замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов также уверен, что переговоры важны для Байдена, несмотря на вал проблем, которые свалились на администрацию президента США.

«Переговоры с Зеленским ему нужны, чтобы продемонстрировать неизменность американской политики по стратегическому направлению. Главное стратегическое направление американской внешней политики сейчас — противостояние с Китаем и Россией.

С этим как раз неразрывно связана логика ухода из Афганистана. Украина — центральный фронт борьбы с Россией, поэтому Байдену важно подчеркнуть, что он не просто так уходит из Афганистана, и не просто так США понесли это унизительное поражение. То есть это даже не поражение, а как бы изменение приоритетов американской политики. Ему важно донести, что по Украине США не идут на какие-то фундаментальные уступки, не бросают ее и по-прежнему будут противостоять России. Это значимо само по себе и необходимо в контексте ухода США из Афганистана», — пояснил эксперт.

С точки зрения Суслова, для Киева важен сам факт переговоров, так как это будет первый полноценный двусторонний саммит Зеленского с Байденом. По его словам, США для Украины являются главным международным патроном и партнером.

«Несмотря на то что Украина остается значимым фронтом в противостоянии США и России, администрация Байдена не заинтересована в нагнетании этой конфронтации, напротив, выступая за ее стабилизацию. Это предполагает определенный статус-кво на Украине — отсутствие эскалации конфликта в Донбассе или вокруг Крыма, предотвращение инцидентов по типу Керченской провокации. То есть США заинтересованы в сохранении украинского фронта, но не в его активизации», — указал эксперт.

Ультиматум по Донбассу?

Сам Зеленский же говорил, что ожидает плодотворного и содержательного разговора с Байденом. В числе возможных тем переговоров президент Украины называл «Северный поток — 2», урегулирование в Донбассе, военную помощь США и экономические вопросы, в том числе американские инвестиции.

При этом экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев уверен, что переговоры двух президентов состоятся, только если Зеленский примет некий ультиматум, который согласовали между собой Россия, США и Германия — решение якобы связано с невыполнением Киевом обязательство по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, об этом украинскому лидеру сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Киев.

По версии экспертов, вероятность какого-либо ультиматума по Донбассу, да еще и согласованного между Берлином, Москвой и Вашингтоном крайне мала.

По словам Руслана Бортника из Украинского института анализа и менеджмента политики, информации о каком-либо ультиматуме нет.

«Более того, с учетом того, что Меркель в Киеве заявила, что поддерживает позицию Украины о том, что нет смысла вести прямые переговоры с лидерами (самопровозглашенных республик) ЛДНР, и то, что Россия — участница конфликта, все же вряд ли есть какой-то ультиматум», — указал эксперт.

В то же время, Дмитрий Суслов из НИУ ВШЭ считает, что вряд ли Украине могли предъявить какой-либо ультиматум по минским соглашениям для урегулирования ситуации в Донбассе, поскольку это невыгодно Западу.

«Они понимают, что реализация минских договоренностей в нынешнем виде будет для Киева колоссальным политическим поражением и победой России. США в этом не заинтересованы, потому что тогда роль Украины как театра противостояния с Россией ослабнет, да и санкции ЕС придется снять с Москвы. В итоге какого-то ультиматума Киеву по реализации минских договоренностей нет и не может быть со стороны Запада. Но гипотетически он может заключаться в том, чтобы Украина перестала настаивать на формальном отказе от соглашений. Потому что официальная позиция Киева, что минские договоренности не реализуемы и никуда не годятся, не слишком удобна для Европы», — резюмировал эксперт.