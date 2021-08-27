«Слепок со сценария Трампа»: грозит ли Байдену импичмент

Трагедия у аэропорта в Кабуле, в которой погибли 13 американских военных, может стать причиной импичмента президенту США Джо Байдену. Этот вопрос уже начинают обсуждать республиканцы. Но пока для запуска процедуры им не хватает сил — они в меньшинстве в обеих палатах американского парламента. Это значит, что поворотными в судьбе американского лидера могут стать парламентские выборы 2022 года. Эксперты при этом расходятся во мнениях о шансах Байдена удержаться в кресле.

Республиканцы против Байдена

Республиканцы намереваются привлечь президента Джо Байдена и руководство Пентагона к ответственности за произошедшие накануне взрывы возле аэропорта Кабула, в результате которых погибли 13 американских военных. Среди афганцев жертв трагедии — более 100.

Законодатели требуют наказания вплоть до отставки главы государства.

«Пришло время привлечь к ответственности тех, чье неудачное планирование позволило этим атакам произойти. Джо Байден, [вице-президент США] Камала Харрис, [госсекретарь] Энтони Блинкен, [глава Пентагона] Ллойд Остин и [председатель Объединенного комитета начальников штабов] Марк Милли — все должны уйти в отставку или подвергнуты импичменту и отстранены от должности», — указано в заявлении сенатора Марши Блэкберн.

Об «окровавленных руках» Байдена написала в своем Twitter и республиканка Элиз Стефаник, которая обвинила президента в некомпетентном и слабом руководстве. Ее возмущение разделил сенатор-республиканец Тодд Янг, который отметил, что «героические усилия» американских военных были подорваны Байденом и его администрацией, подводившими их «на каждом шагу».

Демократы, ожидаемо, встали на защиту Байдена. Глава сенатского Комитета по международным отношениям Роберт Менендес заявил, что США не должны доверять заявлениям представителей движения «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещено в РФ), захватившим власть в Афганистане.

Байден при этом признает, что сам несет ответственность за события в Афганистане, в том числе и за гибель в результате теракта американских военных.

Тем не менее, он по-прежнему считает свое решение о выводе войск правильным. В этом его поддерживает большинство законодателей-демократов.

«Мне ясно, что давно пора было прекратить военное присутствие США в Афганистане, и что мы не можем продолжать подвергать американских военнослужащих опасности из-за войны, в которой невозможно победить. В то же время, похоже, что процесс эвакуации был грубо нарушен», — сказала конгрессмен-демократ Сьюзан Уайлд.

Реален ли импичмент

Слово «импичмент» применительно к американским президентам в последние десятилетия звучит все чаще. Как пишет газета The Washington Post, в США наступила «эпоха вечного президентского импичмента».

За всю историю государства с его основания в 1776 году процедуру импичмента переносили несколько президентов, но до логического завершения она так ни разу не была доведена. Первым, к кому ее хотели применить, был Джон Тайлер (годы правления 1841—1845). Последним на текущий момент был предшественник Байдена Дональд Трамп. Причем против него импичмент инициировали дважды — в 2019 и 2021 годах. Второй импичмент состоялся уже после его поражения на выборах в 2020 году, поэтому из Белого дома Трамп уходил все же самостоятельно.

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То, что сегодня происходит с Байденом, — это слепок с того сценария, который был проведен в отношении Трампа,

утверждает главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. Он напомнил, что для раскручивания импичмента президенту партия, которая это начинает, должна иметь контроль над палатой представителей. В 2018 году республиканцы упустили первенство в нижней палате, поэтому импичмент Трампу стал реальностью. Теперь они хотят ее вернуть, и, если это произойдет, начнется процесс импичмента Байдена, говорит эксперт.

«Предвыборная кампания по выборам 2022 года становится референдумом по Байдену. После событий в кабульском аэропорту дело может дойти и до импичмента президенту, потому что здесь уже очень серьезные статьи преступления. Речь о пренебрежении безопасностью не просто американских граждан, а жизнями американских военнослужащих, а это священная корова для президента как для верховного главнокомандующего», — сказал он «Газете.Ru».

Если импичмент действительно состоится, место Байдена, согласно американской конституции, займет вице-президент Камала Харрис. Несмотря на то что в контексте трагедии в Кабуле возмущения высказывались в том числе и в ее адрес, вероятность ее замены сегодня равна нулю, обратил внимание Владимир Васильев.

«Какие-то игры в отношении нее пока не просматриваются. Ее можно обвинить в каком-то бездействии, в какой-то неэффективности, но это не сверхбольшой грех по отношению к вице-президенту», — сказал он.

Вместе с тем существует мнение, что как раз тот факт, что республиканцев в обеих палатах меньшинство, поможет Байдену сохранить свое кресло. Как убежден политолог-американист Малек Дудаков,

в США не будет не только импичмента, но даже каких-либо частных расследований в отношении того, что было сделано не так в Афганистане.

«Другое дело — неформально многие демократы будут упрашивать Байдена взять на себя ответственность и даже, может быть, до окончания своего срока уйти в отставку. Но я сомневаюсь, что Байден пойдет на этот шаг. Для него основной урон от афганской катастрофы будет, конечно, выражаться в падении рейтингов и опасности, что демократы проиграют на выборах в конгресс в 2022 году», — подчеркнул эксперт в комментарии «Газеты.Ru».

По его мнению, несмотря на то что народ США, безусловно, возмущен случившимся в Афганистане, волнений в стране это не вызовет, поскольку внешняя политика не вызывает столь серьезных недовольств.