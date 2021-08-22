«Давление на РФ должно сохраняться»: о чем Зеленский попросил Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель находится в Киеве на переговорах с президентом Владимиром Зеленским. На повестке диалога у глав государств стояла энергобезопасность и, в частности, предстоящий запуск «Северного потока — 2», а приоритетной темой стало обсуждение вопроса по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Переговоры с Меркель

Федеративный канцлер Германии Ангела Меркель, ранее посетившая Москву, несколько часов назад приземлилась в «Борисполе» и направилась на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе краткосрочного официального визита (на саммит «Крымская платформа» канцлер оставаться не намерена — Германию представит министр экономики и энергетики) Зеленский вручит Меркель высшую награду Украины — орден Свободы, а также, как предполагается, потребует от Германии гарантий выполнения Берлином обязательств по сохранению транзита российского газа через Украину в Европу после того, как будет запущен трубопровод «Северный поток — 2».

Сразу из аэропорта Меркель направилась в Печерский район Киева, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата, как это сделала и в Москве, после чего почтила память погибших в ходе Евромайдана в 2014 году. Следом канцлер прибыла в Мариинский дворец на переговоры с Зеленским — встреча продлится не менее трех часов.

Изначально общались Меркель с украинским главой государства один на один, а позже продолжили диалог в расширенном формате. По окончании переговоров канцлер с Зеленским выступили перед СМИ с пресс-конференцией. Они рассказали, что на повестке переговоров вопросы реформ на Украине, выполнение Минских соглашений, темы о безопасности, экономике и двустороннем сотрудничестве. Приоритетной темой беседы стал вопрос по урегулированию ситуации на востоке Украины, также стороны обсудили гарантии Берлина по «Северному потоку — 2» и энергобезопасность.

Так, по словам канцлера, Германия «серьезно» относится к опасениям Украины по СП-2 и считает, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после истечения договора с «Газпромом» в 2024 году — она подчеркнула, что процесс обсуждения «должен начаться, по возможности, быстро».

Меркель также напомнила, что использование трубопровода в качестве «оружия» может повлечь за собой санкции.

«Мы рассматриваем этот проект («Северный поток — 2») исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля. <…> Мы рассчитываем на Германию, которую считаем одним из наших ключевых союзников в Европе», — отметил Зеленский.

Что же до соглашений по Донбассу, то Зеленский дал понять, что надеется на формулирование в рамках «нормандского формата» консолидированной позиции по плану урегулирования конфликта, и заметил, что «актуальным также остается распорядок Парижского саммита, который должен быть имплементирован». Меркель же выступила за продолжение работы в формате «нормандской четверки», в том числе на высшем уровне.

«Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться. Мы хотим видеть тут очень активные усилия наших партнеров», — уточнил президент Украины.

Завершит свой день в Киеве канцлер встречей с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, после чего вернется в Берлин.

Нет в списках

Перед прибытием Меркель произошел необычный инцидент. Киевский мэр и глава городской государственной администрации Виталий Кличко не смог принять участие во встрече с прибывшей на Украину Меркель: политик рассказал, что «по протоколу» как мэр столицы должен был встречать канцлера ФРГ, как это было в ее прошлые приезды, но в этот раз его не пустили на территорию аэропорта «Борисполь».

На кадрах ролика, опубликованном Кличко, видно, как он общается с сотрудником службы безопасности, который говорит мэру, что не имеет права пропустить его, поскольку того нет в списках. По словам Кличко, в его практике мэра такой эпизод стал первым.

«Силой прорываться, конечно, не буду. <…> В «проевропейском» министерстве иностранных дел Украины получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?» – написал глава украинской столицы у себя в Telegram-канале.

Несколько дней назад Кличко публично обвинил офис Зеленского в попытках испортить его репутацию и найти повод убрать с должности, чтобы поставить туда сторонника действующего президента. Мэр, ко всему прочему, уверен, что ведущиеся с весны обыски в городской администрации — тоже приказ Зеленского, который он назвал подавлением местного самоуправления.

Официально правительство Украины пока никак не отреагировал на случай с Кличко в аэропорту.